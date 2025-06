MU dễ nổ thêm 'bom tấn' 60 triệu bảng

MU đang trong quá trình củng cố đội hình và nhắm đến những cầu thủ có khả năng gia tăng sự sáng tạo trên hàng công. Một trong những cái tên được CLB quan tâm là Bryan Mbeumo, ngôi sao tấn công của Brentford. Chân sút này trải qua mùa giải Premier League 2024/25 tuyệt vời với 20 bàn thắng và 8 pha kiến tạo.

Với sự bổ sung Matheus Cunha từ Wolverhampton Wanderers, MU mong muốn một tiền đạo có thể đá ở vị trí số 10, và Mbeumo là mục tiêu lý tưởng. Tuy nhiên, thương vụ này không dễ dàng. Brentford từ chối lời đề nghị đầu tiên từ MU trị giá 45 triệu bảng cộng 10 triệu bảng phụ phí. Không nản lòng, đội bóng thành Manchester nâng mức giá lên hơn 60 triệu bảng và khả năng dễ chốt thương vụ.

Mặc dù Tottenham Hotspur cũng quan tâm đến Mbeumo, cho đến nay, họ chưa có động thái chính thức nào. HLV Thomas Frank rất muốn có Mbeumo sau khi nhận lời dẫn dắt Spurs. Tuy nhiên, truyền thông Anh đồng loạt khẳng định Mbeumo muốn gia nhập MU và họ đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký này.

Bản hợp đồng với Mbeumo không chỉ nằm ở phí chuyển nhượng mà còn là vấn đề về mức lương. Mbeumo yêu cầu mức lương 250.000 bảng mỗi tuần, cao hơn cả Son Heung-min tại Tottenham. Tuy nhiên, MU hoàn toàn có khả năng đáp ứng yêu cầu này, bởi họ tự tin bán đứt thành công Antony, Alejandro Garnacho, Marcus Rashford và Jadon Sancho.

Times cho biết Mbeumo kỳ vọng mức thu nhập tăng gấp 5 lần nếu đến MU chơi bóng. Hiện tại, tuyển thủ Cameroon nhận 50.000 bảng mỗi tuần ở Brentford. Nếu sang Old Trafford, anh nằm trong nhóm cầu thủ có thu nhập cao nhất CLB.

