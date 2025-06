MU đẩy mạnh 2 thương vụ hơn trăm triệu bảng

Viktor Gyokeres có mùa giải ấn tượng khi ghi 54 bàn thắng trong 52 trận đấu cho Sporting, với cú hat-trick vào lưới Man City tại Champions League. Anh cũng ghi 43 bàn trong 50 trận ở mùa 2023/24. Sporting cài điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 84 triệu bảng (100 triệu euro), song Gyokeres đạt thỏa thuận "ngầm" để ra đi với lời đề nghị trên 58 triệu bảng (70 triệu euro).

Những màn trình diễn ấn tượng giúp anh tăng giá trị lên gấp nhiều lần, từ mức giá dưới 1 triệu bảng khi gia nhập Coventry, thành 75 triệu bảng trong 2 năm qua, theo Transfermarkt. Việc Gyokeres có thể ra đi với mức giá 58 triệu bảng, thấp hơn nhiều so với giá trị hiện tại, khiến anh trở thành chữ ký hấp dẫn đối với MU.

Đội chủ sân Old Trafford bắt đầu tiếp cận Gyokeres nhờ các bên trung gian. Động thái cho thấy MU quyết tâm đưa chân sút người Thụy Điển sang Premier League chơi bóng trong hè này. "Một sự tái hợp với Amorim giờ đây trở nên khả thi", Sky Sports viết.

Cùng thời điểm, MU cũng quan tâm tới Bryan Mbeumo. "Quỷ đỏ" dự kiến đưa ra lời đề nghị tốt hơn cho tiền đạo của Brentford sau khi bị từ chối mức giá 55 triệu bảng. Câu lạc bộ thành Manchester lạc quan về khả năng ký hợp đồng với cầu thủ người Cameroon.

Có thể thấy rõ MU đang tìm kiếm một tiền đạo mới, qua đó theo đuổi cả Gyokeres và Mbeumo như những mục tiêu tiềm năng để củng cố hàng công, trong bối cảnh tương lai Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee không chăc chắn.

Chưa dừng lại ở đây, MU còn tập trung vào việc giải quyết các trường hợp của Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và Antony. Tất cả đều có thể nhận được những lời đề nghị chuyển nhượng. Mục tiêu của MU là bán đứt các cầu thủ này để trang trải chi phí chuyển nhượng.

