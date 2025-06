MU có thể chiêu mộ Donnarumma với giá rẻ

"Quỷ đỏ" tìm kiếm một thủ môn số một mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, khi tương lai của Andre Onana khó đoán. Onana gia nhập MU với hợp đồng trị giá 47,1 triệu bảng 2 năm trước, nhưng gặp khó khăn suốt thời gian qua tại Old Trafford. Truyền thông Anh khẳng định đội chủ sân Old Trafford đang xem xét thay thế Onana.

Hiện tại, MU bắt đầu quan tâm đến Donnarumma. Cựu sao AC Milan bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng với PSG. Theo La Repubblica, cơ hội chiêu mộ Donnarumma mở ra với MU khi PSG đưa ra mức giá chỉ khoảng 40 triệu euro.

Do không thể thỏa thuận gia hạn hợp đồng, cũng như gặp khó khăn trong việc đàm phán các điều khoản tài chính, CLB thành Paris sẵn sàng bán anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. PSG muốn giữ chân, nhưng cá nhân Donnarumma không hào hứng với lời đề nghị hiện tại.

Theo L'Equipe, thủ môn PSG đã nói về khả năng gia nhập một đội bóng Anh trong các cuộc trò chuyện với các đồng đội người Italy. Donnarumma gia nhập PSG từ Milan năm 2020 theo dạng chuyển nhượng tự do và có 154 lần ra sân trên mọi đấu trường cho nhà vô địch Pháp.

Ngoài Donnarumma, đội chủ sân Old Trafford cũng đang theo dõi tình hình của thủ môn Emi Martinez. Thủ thành người Argentina sẽ rời Aston Villa và đang tìm kiếm bến đỗ mới hè này.

