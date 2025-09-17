MU đạt doanh thu kỷ lục

Tối 17/9, MU công bố doanh thu kỷ lục 665,5 triệu bảng, dù chịu khoản lỗ 33 triệu bảng với mùa giải Premier League tệ nhất lịch sử.

Mùa giải 2024/25, MU kết thúc ở tận vị trí thứ 15, thấp nhất trong lịch sự tham dự Premier League. Tuy nhiên, CLB chủ sân Old Trafford vẫn ghi nhận doanh thu cao nhất từ trước tới nay, chạm mức 665,5 triệu bảng.

Chỉ 6 tháng trước, Sir Jim Ratcliffe cảnh báo CLB có thể sẽ cạn tiền trước khi kết thúc năm 2025. Tuy nhiên, kế hoạch tái cấu trúc với việc cắt giảm hơn 300 nhân viên giúp "Quỷ đỏ" giảm đáng kể chi phí hoạt động.

MU tin rằng những con số này phản ánh các biện pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả, mặc dù bị chỉ trích không ít. MU cũng ghi nhận doanh thu kỷ lục từ các ngày thi đấu và thương mại, đặc biệt nhờ vào hợp đồng với nhà tài trợ chính Snapdragon.

Ngoài ra, EBITDA (lợi nhuận trước lãi suất, thuế, khấu hao và khấu trừ) của CLB đạt mức cao nhất tại châu Âu kể từ đại dịch Covid-19, với con số 182,5 triệu bảng. EBITDA là một chỉ số quan trọng trong ngành để đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Tuy nhiên, những con số này chỉ tính đến hết tháng 6 và chưa bao gồm tác động lớn từ kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, khi "Quỷ đỏ" chi khoảng 200 triệu bảng để chiêu mộ Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Senne Lammens.

MU mất một số tiền không nhỏ khi sa thải Ten Hag.

Quỹ lương cầu thủ ở sân Old Trafford giảm 51,5 triệu bảng xuống còn 313,2 triệu bảng, nhờ vào việc MU không dự Champions League (quy định giảm lương theo thành tích), cùng việc chia tay một số cầu thủ có thu nhập cao.

Món nợ lịch sử của MU, di sản từ vụ thâu tóm của gia đình Glazer 20 năm trước, vẫn giữ nguyên ở mức 650 triệu USD , mặc dù thực tế giảm từ 511 triệu bảng xuống còn 471,9 triệu bảng nhờ sự thay đổi của đồng bảng Anh so với USD.

MU tiêu tốn 36,6 triệu bảng cho "các khoản chi đặc biệt", gồm tái cấu trúc CLB và thanh toán tiền đền bù hợp đồng cho HLV Erik ten Hag cùng đội ngũ trợ lý. Chi phí hoạt động của CLB là 733,6 triệu bảng, giảm 34,9 triệu bảng so với năm trước.

Các chi phí hoạt động khác của MU tăng 21 triệu bảng lên 170,4 triệu bảng, do chuyển sang mô hình thương mại điện tử mới trong năm nay.