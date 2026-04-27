MU có thể đón Leao với giá 52 triệu bảng

MU bất ngờ đưa Rafael Leao vào tầm ngắm khi AC Milan sẵn sàng bán ngôi sao người Bồ Đào Nha với mức giá được cho là khá mềm.

MU muốn có Leao.

MU cử tuyển trạch viên theo dõi Rafael Leao trong trận đấu giữa AC Milan và Juventus thuộc vòng 34 Serie A rạng sáng 27/4. Cuộc đối đầu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, nhưng màn trình diễn của ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn được "Quỷ đỏ" đánh giá cao.

Theo Calciomercato, Leao không còn được xem là cái tên bất khả xâm phạm tại sân San Siro trước kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Điều này mở ra cơ hội để các đội bóng lớn tiếp cận, trong đó MU nổi lên như ứng viên nghiêm túc.

Đáng chú ý, mức giá khoảng 52 triệu bảng là đủ để thuyết phục Milan nhả người. Đây được xem là con số mềm so với đẳng cấp và tiềm năng của Leao, khi cầu thủ đang bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp ở tuổi 26.

Dù chi gần 200 triệu bảng để nâng cấp hàng công vào hè năm ngoái với những cái tên như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, MU chưa có ý định dừng lại. Ban lãnh đạo đội bóng muốn gia tăng chiều sâu khi sắp trở lại Champions League và Leao là phương án lý tưởng.

Mùa này, chân sút người Bồ Đào Nha ghi 9 bàn sau 26 trận tại Serie A, kèm theo 3 kiến tạo. Dù không bùng nổ, anh vẫn được đánh giá cao nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo khác biệt trong những tình huống một đối một.

Tuy nhiên, MU sẽ không dễ dàng đạt được mục tiêu. Barcelona cũng tiếp cận để tìm hiểu khả năng chiêu mộ Leao, trong khi các CLB giàu tiềm lực từ Saudi Pro League sẵn sàng nhập cuộc.

