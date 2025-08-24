Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU có cơ hội bán Fernandes

Bruno Fernandes trở thành mục tiêu chuyển nhượng của Al-Ittihad trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Theo truyền thông Anh, đại diện của ngôi sao người Bồ Đào Nha bất ngờ có buổi gặp gỡ trực tiếp với phía CLB Saudi Pro League, và cuộc nói chuyện ban đầu diễn ra khá tích cực.

Trước đó hồi tháng 6, Fernandes từng từ chối lời đề nghị béo bở từ Al-Hilal. Tuy nhiên, Al-Ittihad kiên trì theo đuổi và quyết tâm đưa thủ quân "Quỷ đỏ" về thi đấu cùng những ngôi sao đình đám như Karim Benzema, Moussa Diaby hay N’Golo Kanté.

Nguồn tin tiết lộ Fernandes yêu cầu một bản hợp đồng trị giá 33 triệu bảng/năm nếu sang Trung đông. Tiền vệ 30 tuổi cũng nhiều lần khẳng định trung thành với MU, nhưng không loại trừ khả năng ra đi nếu CLB muốn bán người.

"Tôi luôn thành thật. Tôi ở đây cho đến khi CLB cho rằng đến lúc chia tay. Nếu đội bóng nghĩ cần bán tôi để thu về lợi nhuận, đó cũng là một phần của bóng đá. Tôi muốn cống hiến nhiều hơn, nhưng nếu ngày đó đến, tôi sẽ tôn trọng quyết định".

Trong khi đó, MU trải qua kỳ chuyển nhượng tích cực khi chi hơn 200 triệu bảng để mang về 3 tiền đạo gồm Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Dù chưa ghi bàn ở trận mở màn Premier League gặp Arsenal, bộ 3 này vẫn để lại tín hiệu tích cực.

MU còn để mắt tới tiền vệ trẻ Carlos Baleba của Brighton. Nếu Al-Ittihad thực sự bạo chi và MU chấp nhận nhả người, Fernandes hoàn toàn có thể trở thành bom tấn tiếp theo gia nhập Saudi Pro League. Ngược lại, "Quỷ đỏ" sẽ có thêm tiền trang trải chuyển nhượng.

HLV Amorim tin tân binh sẽ giúp MU phá bê tông Fulham

Trước trận gặp Fulham ở vòng 2 Premier League, HLV Ruben Amorim tin rằng những tân binh trong mùa hè sẽ giúp MU tìm ra cách vượt qua các đối thủ có lối chơi phòng ngự lùi sâu.

2 giờ trước

Con trai Rooney tỏa sáng

Kai, con trai của Wayne Rooney, ghi bàn đầu tiên cho đội U18 MU trong chiến thắng 5-0 trước U18 Middlesbrough tại giải U18 Premier League hôm 23/8.

5 giờ trước

Đón thủ môn mới, MU có phán quyết cho Onana

MU chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ thủ môn Senne Lammens, qua đó tạo sự cạnh tranh cho Andre Onana trong khung gỗ sân Old Trafford.

11 giờ trước

