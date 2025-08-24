HLV Amorim tin tân binh sẽ giúp MU phá bê tông Fulham

Trước trận gặp Fulham ở vòng 2 Premier League, HLV Ruben Amorim tin rằng những tân binh trong mùa hè sẽ giúp MU tìm ra cách vượt qua các đối thủ có lối chơi phòng ngự lùi sâu.

Amorim trong buổi họp báo trước trận gặp Fulham

Ở trận thua Arsenal 0-1, MU không thể ghi được bàn thắng quyết định, nhưng Amorim tỏ ra hài lòng với cách đội bóng tạo ra cơ hội trước đối thủ. Arsenal không gây nhiều sức ép lên hàng thủ của MU sau cú đánh đầu thành bàn của Riccardo Calafiori.

Trước trận gặp Fulham, Amorim nhắc đến Matheus Cunha như một nhân tố quan trọng trong sự điều chỉnh cách tiếp cận tấn công, đồng thời cho rằng Benjamin Sesko mang lại một phương án khác khi vào sân từ ghế dự bị.

Theo HLV người Bồ Đào Nha, đội bóng cũng đang cải thiện rõ rệt trong khâu tấn công khi tạo ra nhiều cơ hội hơn, qua đó sẵn sàng đối phó với bất kỳ kiểu đối thủ nào. Ông cho rằng điểm tiến bộ lớn nhất là khả năng giữ bóng trong các tình huống triển khai, khi số lần mất bóng đã giảm đi đáng kể. Đây là yếu tố quan trọng cho cả tập thể mà ông mong đội sẽ duy trì sự ổn định, giữ vững phong độ và tiếp tục cải thiện.

Đối thủ tiếp theo của Manchester United sẽ là Fulham và đội bóng của Marco Silva hứa hẹn là một thử thách khó khăn tại Craven Cottage. Fulham ghi bàn muộn để giành trận hòa trên sân Brighton ở vòng mở màn và đang hướng tới việc cải thiện thành tích sau vị trí thứ 11 ở mùa trước.

MU đã toàn thắng trong cả tám lần gần nhất làm khách của Fulham ở giải Ngoại hạng Anh, chuỗi trận kéo dài từ mùa 2011/12. Tuy nhiên, Amorim khẳng định không vì những kỷ niệm ngọt ngào đó mà đánh giá thấp đối thủ.

Ông cho rằng Fulham luôn là đội bóng khó chịu bởi họ có bản sắc lối chơi rất rõ ràng. Theo Amorim, Marco Silva là một HLV giàu kinh nghiệm và khôn ngoan, có khả năng điều chỉnh chiến thuật, lấp đầy nhiều khoảng trống và liên tục thay đổi tùy theo từng trận.