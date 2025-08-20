Amorim thuyết phục MU chiêu mộ Martinez

HLV Ruben Amorim kỳ vọng ban lãnh đạo MU chi tiền để mang về thủ thành Emiliano Martinez từ Aston Villa.

Amorim từng muốn có Martinez.

Amorim được cho là đã nỗ lực tìm kiếm một thủ môn mới trong mùa hè này. Tuy nhiên, phóng viên người Argentina, Gaston Edul, cho biết rằng vị HLV này đã không thể thuyết phục ban giám đốc chi số tiền lớn cho một thủ môn như Martinez.

Edul chia sẻ trên kênh YouTube "412": "Thương vụ này đã suýt xảy ra. Ban huấn luyện, đặc biệt là Amorim, rất muốn có Martinez, và Martinez cũng biết rằng Amorim muốn cậu ấy gia nhập. Nhưng Amorim không thể thuyết phục ban lãnh đạo rằng họ cần thiết phải chi tiền cho một thủ môn giỏi. Họ chỉ nói rằng vẫn còn Onana và đề nghị tìm kiếm một thủ môn theo dạng cho mượn".

Trước đó, The Sun tiết lộ rằng Amorim ưa thích phong cách của Martinez. Thủ thành này đã ký hợp đồng 5 năm với Aston Villa vào mùa hè năm ngoái, nhưng vẫn được dự đoán ra đi sau khi chia tay người hâm mộ trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trước.

Ngoài Martinez, MU còn đang quan tâm đến Gianluigi Donnarumma, người đang tìm đường rời PSG sau khi bị Lucas Chevalier thay thế. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" phải cạnh tranh với Man City ở thương vụ này.

Với Onana, anh cũng nhận được sự quan tâm từ Monaco, Inter Milan và các câu lạc bộ Saudi Arabia. Tuy nhiên, thủ môn này quyết tâm ở lại sân Old Trafford để chứng minh thực lực sau hai mùa giải bị chỉ trích.

