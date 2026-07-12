MU chuẩn bị công bố tân binh

Manchester United chuẩn bị công bố tân binh Cristian Orozco vào tuần tới, sau khi tiền vệ người Colombia hoàn tất các thủ tục cuối cùng để gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

Manchester United chuẩn bị công bố thương vụ Cristian Orozco. Ảnh X.

Theo Manchester Evening News, tài năng trẻ người Colombia sẽ bắt đầu hành trình tại Anh trong màu áo đội U21 nhằm thích nghi với môi trường bóng đá mới và tiếp tục quá trình phát triển tại học viện.

Về mặt pháp lý, Orozco sẽ bước sang tuổi 18 vào ngày 13/7. Đây là cột mốc quan trọng cho phép đội bóng thành Manchester chính thức đăng ký anh vào danh sách thi đấu. Hiện tại, tiền vệ này đã có mặt tại Manchester để ổn định cuộc sống và chuẩn bị sẵn sàng cho chương mới trong sự nghiệp tại Old Trafford.

Trước khi đi đến thỏa thuận chính thức, Orozco từng có chuyến tham quan trung tâm huấn luyện Carrington và sân vận động Old Trafford vào tháng 12/2025. Trong chuyến đi đó, anh có cơ hội trải nghiệm các buổi tập luyện trực tiếp cùng các đội trẻ của câu lạc bộ và ghi điểm với ban huấn luyện.

Ở góc độ chuyên môn, Orozco thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Anh là nhân tố chủ chốt giúp đội tuyển U17 Colombia lọt vào trận chung kết giải vô địch U17 Nam Mỹ diễn ra vào năm ngoái.

Với tiềm năng được khẳng định, Orozco hiện được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Colombia hiện nay. Việc chiêu mộ thành công tiền vệ này nằm trong chiến lược săn tìm các tài năng sáng giá từ khu vực Nam Mỹ của Manchester United.

Sao MU dự World Cup theo cách riêng Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.