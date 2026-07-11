MU đón tin vui từ De Ligt

Trung vệ Matthijs de Ligt chính thức trở lại trung tâm Carrington để thực hiện giáo án hồi phục riêng sau ca phẫu thuật lưng.

Matthijs de Ligt trở lại tập luyện sau thời gian dính chấn thương.

Trước đó, cầu thủ 26 tuổi vắng mặt trong các buổi chụp hình quảng bá tiền mùa giải của câu lạc bộ. Nguyên nhân được xác định là do anh đang tuân thủ nghiêm ngặt một chương trình hồi phục cá nhân hóa, tách biệt với các bài tập chung của toàn đội để tập trung cải thiện thể trạng sau chấn thương.

Hồ sơ bệnh án cho thấy De Ligt trải qua ca phẫu thuật vào tháng 5 vừa qua. Cựu hậu vệ Bayern Munich từng trì hoãn việc can thiệp y tế với nỗ lực tái xuất vào cuối mùa giải trước nhằm tìm kiếm cơ hội góp mặt trong đội hình tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, chấn thương lưng nghiêm trọng khiến anh không thể ra sân thi đấu kể từ tháng 11 năm ngoái.

Phía Manchester United bày tỏ sự lạc quan về tiến độ hồi phục của cầu thủ này. Đội ngũ y tế câu lạc bộ tin tưởng rằng ca phẫu thuật giải quyết triệt để các vấn đề ở vùng lưng của De Ligt. Hiện tại, anh đi đúng lộ trình để sớm lấy lại thể trạng tốt nhất.

Sự trở lại của De Ligt tại Carrington là tín hiệu đáng mừng cho ban huấn luyện cũng như người hâm mộ "Quỷ đỏ". Manchester United sẽ tiếp tục theo dõi sát sao quá trình tập luyện riêng của anh trước khi cho phép cầu thủ người Hà Lan hội quân cùng các đồng đội ở đội một.

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