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Thể thao eSports

Việt Nam giành á quân đôi nam nữ Audition tại The Grand Esports 2026

  • Chủ nhật, 12/7/2026 17:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từng giành HCV SEA Games, nhưng Audition Việt Nam đã không thể chiến thắng tại cả ba nội dung đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ ở The Grand Esports 2026.

Vinh danh VĐV Việt Nam và VĐV Quốc tế bộ môn Audition tại The Grand Esports 2026. Ảnh: Ban tổ chức.

Tại chung kết đơn nam, các VĐV tới từ Indonesia đã thống trị sân đấu với chức vô địch thuộc về BlckPearl (Indonesia) và hạng ba cho Priest, Joms tới từ Philippines giành ngôi á quân. Tới chung kết đơn nữ, kịch bản gần như lặp lại khi một ngôi sao Indonesia khác là Ashe giành ngôi vô địch. Emily (Thái Lan) và Runara (Philippines) lần lượt xếp sau.

Huy chương duy nhất của các VĐV Việt Nam đến ở nội dung đôi nam nữ khi bộ đôi NgocQuy và Elina giành á quân. Cặp đôi Priest - Ashe của Indonesia tỏ ra quá mạnh và giành chức vô địch trong khi hạng ba thuộc về những người Indonesia khác là BlckPearl và Belphy.

Trước đó, một số hạng mục thi đấu quan trọng khác của The Grand Esports 2026 đã có kết quả gồm chức vô địch Street Fighter 6 thuộc về tuyển thủ Bell (Thái Lan); bộ môn Epic Seven thuộc về WisadelxT; chức vô địch quốc gia Au Mobile thuộc về đội MHK. Các danh hiệu này đã được trao tại The Grand Esports Gala 2026 vào tối qua (11/7) ở Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình.

Đêm gala cũng là sự kiện khép lại chuỗi sự kiện thể thao điện tử lớn bậc nhất Việt Nam, được tổ chức lần đầu ở quy mô quốc gia do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chỉ đạo, phối hợp cùng Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC và Hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) tổ chức.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động nghệ thuật được dàn dựng theo tinh thần eSport hiện đại, với sự tham gia của Trang Pháp - ca sĩ, nhạc sĩ, producer và Quán quân Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

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Huy Trưởng - Thanh Hà

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