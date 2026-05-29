MU chốt lộ trình xây sân vận động 2 tỷ bảng

  • Thứ sáu, 29/5/2026 05:16 (GMT+7)
Manchester United vừa hé lộ lộ trình khánh thành sân vận động 100.000 chỗ ngồi trị giá 2 tỷ bảng vào mùa giải 2032/33.

Manchester United vừa hé lộ những thông tin quan trọng về dự án thay thế sân vận động Old Trafford huyền thoại. Với tổng kinh phí lên tới 2 tỷ bảng, đội bóng đặt tham vọng xây dựng một "thánh địa" mới với sức chứa khổng lồ 100.000 chỗ ngồi, trở thành sân vận động lớn nhất xứ sở sương mù.

Theo giám đốc dự án Collette Roche, câu lạc bộ hiện tập trung xử lý các thủ tục hành chính phức tạp như thu mua quỹ đất xung quanh và xin giấy phép xây dựng.

"Công việc đang tiến triển đúng lộ trình. Chúng tôi cần khoảng 1 đến 2 năm để chuẩn bị trước khi chính thức khởi công", bà Roche cho biết. Dự kiến, quá trình xây dựng thực tế sẽ mất thêm từ 4 đến 5 năm để hoàn thiện.

Thông tin tích cực về sân vận động mới xuất hiện cùng lúc với báo cáo tài chính khả quan của Manchester United. Trong quý III vừa qua, MU ghi nhận lợi nhuận hoạt động đạt 37,7 triệu bảng, một cú hích lớn dưới triều đại của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe.

Việc tối ưu hóa cấu trúc vận hành ngoài việc giúp câu lạc bộ có nguồn lực cho cơ sở hạ tầng, còn tạo điều kiện thuận lợi cho huấn luyện viên Carrick trong việc nâng cấp đội hình.

Sự kết hợp giữa kế hoạch xây dựng sân vận động quy mô và tham vọng trở lại đỉnh cao trên sân cỏ cho thấy Manchester United đang bước vào một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn dưới sự chèo lái của giới chủ tập đoàn INEOS.

Huy Trưởng

