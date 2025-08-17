Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU chốt kế hoạch cho Baleba

  • Chủ nhật, 17/8/2025 06:00 (GMT+7)
Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU vẫn coi Carlos Baleba là mục tiêu số một ở vị trí tiền vệ, bất chấp không thể chiêu mộ anh trong hè này.

MU khả năng trở lại theo đuổi Baleba trong hè 2026.

Tiền vệ 21 tuổi khẳng định giá trị kể từ khi gia nhập Brighton năm 2023. Với lối chơi mạnh mẽ, khả năng thu hồi bóng và che chắn xuất sắc, Baleba được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự hay năng nhất Premier League hiện tại. Chính vì thế, HLV Ruben Amorim yêu cầu BLĐ MU bổ sung "máy quét" như Baleba để kết hợp cùng Bruno Fernandes ở tuyến giữa.

Tuy nhiên, Brighton quyết không bán người trong hè này, đặc biệt khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn vài tuần nữa sẽ khép lại. Trước động thái cứng rắn đó, nhiều nguồn tin ở Anh cho rằng MU rút lui, thậm chí chưa đưa ra bất kỳ lời đề nghị chính thức nào. MU được cho là cân nhắc các phương án thay thế, trong đó có Morten Hjulmand của Sporting Lisbon.

Dù vậy, thực tế MU không hề từ bỏ Baleba, mà chỉ hoãn kế hoạch sang mùa hè năm 2026. Chuyên gia chuyển nhượng Romano nhấn mạnh: "Amorim cực kỳ ngưỡng mộ tiền vệ người Cameroon. Nếu chưa thể đưa cầu thủ về Old Trafford hè này, MU chắc chắn sẽ trở lại đàm phán vào năm sau".

Vấn đề nằm ở chỗ liệu MU có chấp nhận giữ nguyên hàng tiền vệ hiện tại và chờ Baleba, hay sẽ bổ sung một cái tên khác chữa cháy trong thời gian ngắn hạn để đáp ứng ngay yêu cầu chiến thuật của Amorim?

Lợi thế cho CLB chủ sân Old Trafford là tài năng trẻ này muốn khoác áo "Quỷ đỏ". Chỉ cần chốt được mức giá với Brighton, MU dễ có được người mình cần.

Minh Nghi

