MU cân nhắc khiếu nại trọng tài

  • Thứ bảy, 21/3/2026 19:01 (GMT+7)
MU cân nhắc gửi đơn khiếu nại lên Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) sau tình huống VAR gây tranh cãi trong trận hòa Bournemouth 2-2 rạng sáng 21/3.

MU không đồng tình với cách điều khiển trận đấu của tổ trọng tài.

Trên sân Vitality, "Quỷ đỏ" 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế. Bước ngoặt lớn nhất đến từ tình huống Amad Diallo ngã trong vòng cấm ngay trước khi Bournemouth ghi bàn gỡ hòa. Trọng tài Stuart Attwell không cho rằng đó là một pha phạm lỗi, VAR cũng không can thiệp.

Quyết định khiến phía MU phản ứng dữ dội. Đội bóng tin rằng họ xứng đáng được hưởng một quả phạt đền, và việc không có tiếng còi ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu. Ngay sau đó, Bournemouth tận dụng cơ hội để tổ chức phản công và ghi bàn.

Sự thiếu nhất quán trong cách xử lý các tình huống nhạy cảm tiếp tục làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả của VAR tại Premier League. MU cho rằng đó không chỉ là một quyết định sai sót đơn lẻ, mà là vấn đề mang tính hệ thống.

Truyền thông Anh cho hay, đội chủ sân Old Trafford nghiêm túc xem xét việc gửi khiếu nại lên PGMOL nhằm yêu cầu làm rõ các quyết định trọng tài. Động thái cho thấy mức độ bức xúc không nhỏ của đội bóng sau trận đấu.

Trận hòa khiến MU phần nào đánh rơi lợi thế trong cuộc đua trên bảng xếp hạng sau 31 vòng đấu. Hiện thầy trò HLV Michael Carrick hơn Aston Villa 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Đào Trần

Manchester United PGMOL Bournemouth Stuart Attwell Amad Diallo VAR MU

