Mourinho thâm sâu

HLV Jose Mourinho tiếp tục màn khẩu chiến với Mauro Icardi, khi phản hồi một cách mỉa mai trước lời chế giễu của tiền đạo người Argentina.

Mourinho khẩu chiến với Icardi.

Mọi chuyện khởi nguồn từ bài đăng trên mạng xã hội của Mourinho ngày 4/2. Sau khi giải vô địch bóng ném thế giới kết thúc, cựu HLV MU gửi lời chúc: "Tại kỳ World Cup bóng ném vừa kết thúc, Bồ Đào Nha của tôi xuất sắc vào bán kết. Tôi chúc mừng họ vì thành tựu này và vì tác động tích cực họ sẽ mang lại cho thế hệ trẻ của đất nước chúng tôi".

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở bức ảnh đi kèm bài đăng. Mourinho không đăng hình một trận bóng ném, mà dùng hình ảnh Davinson Sanchez (cầu thủ Galatasaray) để bóng chạm tay trong vùng cấm nhưng không bị thổi phạt. Đây rõ ràng là một động thái khiêu khích nhằm vào đối thủ đang cạnh tranh chức vô địch Super Lig, cũng là đội bóng của Mauro Icardi.

Không bỏ lỡ cơ hội, Icardi đáp trả Mourinho bằng một bài đăng trên mạng xã hội, gọi ông là "The Crying One" (Kẻ hay khóc - PV), một cách chơi chữ dựa trên biệt danh huyền thoại của Mourinho là "The Special One".

Trong buổi họp báo trước trận gặp Anderlecht thuộc lượt đi play-off Europa League rạng sáng 14/2, Mourinho được hỏi về lời lẽ của Icardi. Ông châm biếm: "Tôi chắc chắn tôi là một người đặc biệt, không chỉ là mang danh "The Special One". Tôi có 25 năm sự nghiệp, với 26 danh hiệu. Sự nghiệp của tôi không chỉ định nghĩa bằng một trận đấu, mà hành trình kéo dài 25 năm".

Sau đó, Mourinho tiếp tục đá xoáy Icardi: "Về những bình luận và bài đăng của Icardi, cậu ta là một GOAT (con dê), và tôi từ chối bình luận về lời nói của một con dê. Cậu ta quá vĩ đại, tôi không bàn luận về cậu ta".

Thuật ngữ GOAT (Greatest of All Time - Vĩ đại nhất mọi thời) thường được dùng để ca ngợi các huyền thoại thể thao, nhưng trong trường hợp này, theo Marca, Mourinho ám chỉ Icardi theo nghĩa đen của từ "dê" - một động vật ăn cỏ, có thể nhảy cao và trèo núi giỏi.

Màn đáp trả thâm sâu của Mourinho tiếp tục làm nóng cuộc đua vô địch Super Lig khi Fenerbahce và Galatasaray đang cạnh tranh quyết liệt. Hiện Fenerbahce kém đối thủ 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.