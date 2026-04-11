Mourinho sắp trắng tay

  • Thứ bảy, 11/4/2026 08:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Jose Mourinho đang tiến sát tới cột mốc kỳ lạ trong sự nghiệp huấn luyện khi bất bại cả mùa giải nhưng vẫn trắng tay cùng Benfica.

Mourinho bất bại với Benfica nhưng khó lên ngôi vô địch.

Đội bóng thủ đô Lisbon chưa thua trận nào tại giải VĐQG Bồ Đào Nha khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ họ chỉ đứng thứ 3, kém đội đầu bảng Porto tới 7 điểm, khiến cơ hội vô địch gần như ngoài tầm với.

Benfica thắng 19 và hòa 9 sau 28 trận, một thành tích không hề tệ. Nhưng chính 9 trận hòa, đặc biệt ở những thời điểm then chốt, khiến họ tụt lại phía sau trong cuộc đua danh hiệu. Trong khi đó, Porto chỉ thua duy nhất một trận, thắng tới 23 và đang tiến gần tới chức vô địch.

Sự thiếu sắc bén ở những thời khắc quyết định trở thành điểm yếu chí mạng của thầy trò Mourinho. Điều này khiến áp lực gia tăng khi Benfica lần lượt bị loại khỏi Champions League (trước Real Madrid), cúp Quốc gia Bồ Đào Nha (trước Porto) và cúp Liên đoàn (trước Braga).

Khi mọi đấu trường cúp đều khép lại, giải VĐQG trở thành hy vọng cuối cùng để tránh một mùa giải trắng tay. Tuy nhiên, kịch bản này ngày càng hiện hữu, đồng nghĩa Mourinho có thể trải qua mùa thứ 4 liên tiếp không danh hiệu. Lần gần nhất ông gặt hái thành công là chức vô địch Europa Conference League 2021/22 cùng AS Roma.

Ngoài ra, Benfica cũng sẽ đi vào lịch sử theo cách không mong muốn. Đó là bất bại cả mùa nhưng không thể đăng quang. Với Mourinho, đây có thể là một trong những mùa giải nghịch lý và cay đắng nhất sự nghiệp.

Minh Nghi

Mourinho Mourinho Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Cu sut kho tin cua Mbappe gay phan no hinh anh

