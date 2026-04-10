Mourinho và nghịch lý tại Benfica

Tương lai của Jose Mourinho tại Benfica trở thành một trong những chủ đề nóng nhất của bóng đá Bồ Đào Nha, dù nhìn thoáng qua, mọi thứ vẫn có vẻ ổn định.

Mourinho không thể an tâm về tương lai.

Ký hợp đồng đến năm 2027 khi tiếp quản đội bóng vào tháng 9/2025, “Người đặc biệt” được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho đội chủ sân Ánh sáng. Tuy nhiên, thực tế lại đang diễn biến theo cách phức tạp hơn nhiều.

Về mặt thành tích, Benfica của Mourinho gần như không có điểm chê trách ở giải quốc nội. Họ vẫn duy trì thành tích bất bại tại Primeira Liga với 16 chiến thắng và 8 trận hòa, một con số đủ để khẳng định sự ổn định và bản lĩnh.

Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ, chính trong giai đoạn thăng hoa đó, những tranh cãi lại liên tục xuất hiện. Mourinho không ít lần công khai chỉ trích cầu thủ, đồng thời ám chỉ những vấn đề trong cách vận hành của câu lạc bộ.

Phong cách thẳng thắn của ông từ lâu trở thành “thương hiệu”, nhưng tại Benfica, nó giống như con dao hai lưỡi. Một mặt, Mourinho tạo ra áp lực cần thiết để đội bóng duy trì tiêu chuẩn cao. Mặt khác, mỗi phát ngôn của ông lại thổi bùng lên những đồn đoán về sự bất ổn trong phòng thay đồ lẫn thượng tầng lãnh đạo.

Những thất bại tại UEFA Champions League và Cúp Quốc gia càng khiến bức tranh trở nên kém hoàn hảo. Dù Benfica vẫn bất bại ở giải quốc nội, việc không thể khẳng định vị thế ở đấu trường châu Âu đã đặt ra dấu hỏi lớn về hướng đi lâu dài.

Chủ tịch Rui Costa vẫn công khai ủng hộ Mourinho, nhưng chính điều khoản cho phép HLV người Bồ Đào Nha ra đi mà không chịu phạt đang khiến tương lai trở nên khó đoán. Trong bối cảnh đó, mọi thứ tại Lisbon vẫn đang ở trạng thái mong manh, nơi thành công và bất ổn cùng tồn tại song song.