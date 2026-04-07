Mourinho nổi giận

Trận hòa 1-1 trước Casa Pia không chỉ khiến Benfica hụt hơi trong cuộc đua vô địch mà còn châm ngòi cho cơn thịnh nộ của HLV Jose Mourinho.

Benfica của Mourinho khó có cơ hội vô địch giải Bồ Đào Nha mùa này.

Benfica tự làm khó mình trong cuộc đua tại giải VĐQG Bồ Đào Nha khi để Casa Pia cầm hòa 1-1 hôm 7/4. Kết quả này khiến họ đánh mất vị trí thứ hai, đồng thời gần như hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Sau trận, HLV Jose Mourinho không giấu nổi sự thất vọng và tiếp tục công khai chỉ trích các học trò.

Phát biểu trên Sport TV, Mourinho thẳng thắn: “Các bạn nói chúng tôi mất hai điểm, nhưng với tôi, Benfica đã đánh mất cơ hội cuối cùng để đua vô địch, đồng thời mất quyền tự quyết trong cuộc đua top 2”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đặc biệt không hài lòng với màn trình diễn trong hiệp một. Ông cho biết đã phải “làm một phép toán nhỏ” trong giờ nghỉ để giúp cầu thủ hiểu rõ tính chất sống còn của trận đấu. Theo Mourinho, nếu giành chiến thắng, Benfica vẫn còn cơ hội bảo vệ vị trí thứ hai, nhưng họ đã không làm được điều đó.

Dù kiểm soát bóng tới 75-80%, Benfica lại không thể duy trì lợi thế sau khi dẫn trước. Mourinho cho rằng đội bóng của ông thiếu năng lượng và khát khao, đặc biệt là những cầu thủ thường xuyên được ra sân. “Không thể chấp nhận sự tự mãn như vậy”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, chiến lược gia 63 tuổi cũng bày tỏ sự không hài lòng với công tác trọng tài, đặc biệt là quyết định bù giờ 6 phút. Tuy nhiên, ông khẳng định nguyên nhân chính vẫn nằm ở thái độ thi đấu của Benfica: “Hiệp một chúng tôi chơi rất tệ về thái độ. Và rồi trận đấu, cũng như mùa giải, khép lại bằng sự tự mãn không thể chấp nhận”.

Mourinho cũng đề cập đến những “yếu tố bên ngoài” ảnh hưởng tới giải đấu, song không đi sâu vào chi tiết. Ông cho biết sẽ chỉ nói rõ khi mùa giải kết thúc.

Điều khiến Mourinho thất vọng nhất là tinh thần thi đấu của một bộ phận cầu thủ. “Có những người luôn khao khát, nhưng cũng có người coi cuộc sống quá nhẹ nhàng. Điều đó khiến tôi buồn. Tôi thậm chí có cảm giác không muốn sử dụng một số cầu thủ nữa”, ông nói.

Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, cú sảy chân trước Casa Pia không chỉ khiến Benfica tụt lại trên bảng xếp hạng, mà còn phơi bày những vấn đề sâu xa về thái độ và bản lĩnh, điều mà Mourinho cho rằng khó chấp nhận ở một đội bóng lớn.