Dấu chấm hết cho Benfica của Mourinho?

  • Thứ ba, 7/4/2026 07:50 (GMT+7)
Rạng sáng 7/4, Benfica chỉ có được trận hòa 1-1 trước Casa Pia trên sân Rio Maior và hụt hơi trong cuộc đua tại Liga Portugal.

Đội bóng của Mourinho không còn nhiều cơ hội vô địch.

Dù kiểm soát thế trận vượt trội, đoàn quân của Jose Mourinho không thể chuyển hóa ưu thế thành chiến thắng. Ngay hiệp một, Benfica liên tiếp tạo ra cơ hội với những cú dứt điểm của Richard Rios và Vangelis Pavlidis, trong khi Andreas Schjelderup cũng bỏ lỡ những tình huống ngon ăn. Bên phía chủ nhà, Anatoliy Trubin chỉ thật sự phải trổ tài ở cuối hiệp khi từ chối cú sút nguy hiểm của Pedro Rosas.

Thế bế tắc được phá vỡ ở phút 68. Schjelderup đánh đầu chuyền bóng vào khu vực cấm địa, tạo điều kiện để Rios nhanh chân dứt điểm mở tỷ số. Tuy nhiên, lợi thế của Benfica chỉ tồn tại vỏn vẹn 10 phút. Một sai lầm tai hại nơi hàng thủ khi Antonio Silva chuyền bóng bất cẩn đã biếu không cơ hội cho Rafael Brito ghi bàn gỡ hòa.

Những phút còn lại, Benfica dồn ép mạnh mẽ nhưng bất lực. Dù cầm bóng tới 78% và tung ra 18 cú sút, họ chỉ có 3 lần trúng đích. Thông số phản ánh rõ sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm của đội khách.

Trận hòa này là lần chia điểm thứ 9 của Benfica mùa này. Đây là nghịch lý lớn khi họ vẫn bất bại nhưng chỉ đứng thứ 3 và kém ngôi đầu tới 7 điểm. Riêng dưới thời Mourinho, đội bóng có tới 8 trận hòa, gồm các cuộc đối đầu với Rio Ave, Tondela và cả 2 lần gặp Casa Pia.

Mourinho chưa thể giúp Benfica thăng hoa như kỳ vọng.

Sau trận, Mourinho không giấu được sự thất vọng. Ông thẳng thắn thừa nhận Benfica "đánh mất cơ hội cuối cùng" trong cuộc đua vô địch, đồng thời chỉ trích thái độ thi đấu của các học trò. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh sự khác biệt giữa những cầu thủ luôn khát khao chiến thắng và những người thi đấu hời hợt, thiếu bản lĩnh.

Thậm chí, "Người đặc biệt" tiết lộ từng muốn loại bỏ một số cầu thủ khỏi đội hình, nhưng buộc phải cân nhắc vì họ vẫn là tài sản của CLB. Một phát biểu cho thấy nội bộ Benfica đang tồn tại những vấn đề lớn và mùa giải của họ có lẽ đã đi đến hồi kết.

Với việc mùa giải chỉ còn lại 6 vòng đấu, khả năng Mourinho trắng tay với Benfica là rất cao.

Minh Nghi

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

