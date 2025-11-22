Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mourinho cao tay

  • Thứ bảy, 22/11/2025 07:48 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Rạng sáng 22/11, HLV Jose Mourinho thay liền 4 cầu thủ ngay đầu hiệp hai, góp phần giúp Benfica thắng Atletico CP 2-0 thuộc vòng 4 Cúp Bồ Đào Nha.

Canh bạc của Mourinho được đền đáp xứng đáng.

Trong 45 phút đầu trên sân Tapadinha, Benfica bế tắc hoàn toàn. Dù được đánh giá vượt trội về lực lượng và đẳng cấp trước đội bóng đang chơi ở giải hạng nhì Bồ Đào Nha, thầy trò HLV Mourinho không tạo ra cơ hội rõ ràng nào, và hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Dễ hiểu khi Mourinho không hài lòng với màn trình diễn. Ông đưa ra quyết định hiếm thấy khi rút Joao Rego, Enzo Barrenechea, Tomas Araujo và Franjo Ivanovic, đồng thời tung vào sân Leandro Barreiro, Andreas Schjelderup, Samuel Dahl và Richard Rios ngay sau giờ nghỉ.

Sự thay đổi mang đến luồng sinh khí mới cho hệ thống chiến thuật của Benfica. Họ tạo ra áp lực và cơ hội rõ rệt hơn. Phút 73, chính Rios bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Benfica, trước khi Vangelis Pavlidis ấn định chiến thắng 2-0.

Màn lột xác ngoạn mục trong hiệp hai cho thấy tài thao lược và cá tính của Mourinho. Quyết định thay liền 4 cầu thủ trực tiếp định đoạt kết quả trận đấu, đưa Benfica vào vòng tiếp theo.

Sau trận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận được lời khen từ giới chuyên môn về khả năng đọc trận đấu và tạo ra khác biệt nhờ những điều chỉnh táo bạo. Benfica thay đổi linh hoạt, biết tận dụng cơ hội và giành chiến thắng bởi sự quyết đoán của Mourinho.

Troy Parrott và cú đáp trả thầm lặng gửi Mourinho

Troy Parrott từng loay hoay giữa hoài nghi. Giờ anh là người giữ nhịp hy vọng World Cup cho Ireland với năm bàn trong một tuần kỳ diệu.

12:00 17/11/2025

Fenerbahce choáng với hóa đơn khách sạn của Mourinho

Thời gian của Jose Mourinho tại Thổ Nhĩ Kỳ khép lại theo đúng phong cách “Người đặc biệt”, ồn ào, tốn kém và đầy tranh cãi.

06:44 11/11/2025

Mourinho lại nổi giận

Benfica tiếp tục sa sút, còn Mourinho lại tìm đến “kẻ thù quen” để giải tỏa nỗi bức bối.

15:32 10/11/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Mourinho Mourinho Mourinho Benfica

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Greenwood gay bao loan hinh anh

Greenwood gây bạo loạn

2 giờ trước 18:35 22/11/2025

0

Bàn mở tỷ số của Mason Greenwood trong chiến thắng 5-1 của Marseille trước Nice thuộc vòng 13 Ligue 1 châm ngòi cho cuộc hỗn chiến trên sân Allianz Riviera rạng sáng 22/11.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý