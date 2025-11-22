Mourinho cao tay

Rạng sáng 22/11, HLV Jose Mourinho thay liền 4 cầu thủ ngay đầu hiệp hai, góp phần giúp Benfica thắng Atletico CP 2-0 thuộc vòng 4 Cúp Bồ Đào Nha.

Canh bạc của Mourinho được đền đáp xứng đáng.

Trong 45 phút đầu trên sân Tapadinha, Benfica bế tắc hoàn toàn. Dù được đánh giá vượt trội về lực lượng và đẳng cấp trước đội bóng đang chơi ở giải hạng nhì Bồ Đào Nha, thầy trò HLV Mourinho không tạo ra cơ hội rõ ràng nào, và hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Dễ hiểu khi Mourinho không hài lòng với màn trình diễn. Ông đưa ra quyết định hiếm thấy khi rút Joao Rego, Enzo Barrenechea, Tomas Araujo và Franjo Ivanovic, đồng thời tung vào sân Leandro Barreiro, Andreas Schjelderup, Samuel Dahl và Richard Rios ngay sau giờ nghỉ.

Sự thay đổi mang đến luồng sinh khí mới cho hệ thống chiến thuật của Benfica. Họ tạo ra áp lực và cơ hội rõ rệt hơn. Phút 73, chính Rios bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Benfica, trước khi Vangelis Pavlidis ấn định chiến thắng 2-0.

Màn lột xác ngoạn mục trong hiệp hai cho thấy tài thao lược và cá tính của Mourinho. Quyết định thay liền 4 cầu thủ trực tiếp định đoạt kết quả trận đấu, đưa Benfica vào vòng tiếp theo.

Sau trận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận được lời khen từ giới chuyên môn về khả năng đọc trận đấu và tạo ra khác biệt nhờ những điều chỉnh táo bạo. Benfica thay đổi linh hoạt, biết tận dụng cơ hội và giành chiến thắng bởi sự quyết đoán của Mourinho.