Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Fenerbahce choáng với hóa đơn khách sạn của Mourinho

  • Thứ ba, 11/11/2025 06:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thời gian của Jose Mourinho tại Thổ Nhĩ Kỳ khép lại theo đúng phong cách “Người đặc biệt”, ồn ào, tốn kém và đầy tranh cãi.

Mourinho gây phẫn nộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Yenicag Gazetesi (Thổ Nhĩ Kỳ), nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rời Fenerbahce và để lại khoản hóa đơn khổng lồ lên tới 36,5 triệu lira (tương đương 656.000 bảng) tại Four Seasons, một trong những khách sạn sang trọng nhất Istanbul.

Trong suốt hơn 15 tháng làm việc tại Fenerbahce, Mourinho gần như sống toàn thời gian tại khách sạn này. Các căn hộ hạng sang tại đây trị giá hàng nghìn bảng mỗi đêm, được trang bị nội thất cao cấp và đi kèm nhiều dịch vụ đắt đỏ.

Nguồn tin cho biết Fenerbahce sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí lưu trú của Mourinho, do đây có thể là điều khoản nằm trong hợp đồng. Tuy nhiên, thông tin này khiến người hâm mộ đội bóng phẫn nộ, đặc biệt sau khi CLB vừa phải trả 13 triệu bảng tiền đền bù cho Mourinho vì chấm dứt hợp đồng sớm. Trước đó, bản giao kèo ban đầu giữa đôi bên còn thời hạn đến năm 2026.

Mourinho bị sa thải hồi tháng 8, ngay sau khi Fenerbahce bị Benfica loại khỏi vòng play-off Champions League. Hiện tại, Benfica cũng chính là đội bóng mà ông đang dẫn dắt.

Đây không phải lần đầu tiên Mourinho chọn sống trong khách sạn thay vì mua nhà. Trong thời gian làm việc tại Manchester United, ông từng ở suốt nhiều năm tại khách sạn Lowry và tiêu tốn hơn 500.000 bảng tiền lưu trú.

Mourinho ôm hận vì siêu phẩm phút 90+1 Rạng sáng 24/9, Benfica của Jose Mourinho chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave trên sân nhà Da Luz thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Mourinho Mourinho Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Ronaldo bi to noi doi hinh anh

Ronaldo bị tố nói dối

1 giờ trước 06:28 11/11/2025

0

Cựu tiền đạo Premier League, Clinton Morrison, cho rằng Cristiano Ronaldo đã không thật lòng khi nói rằng anh không còn quan tâm đến chức vô địch World Cup 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý