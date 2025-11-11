Fenerbahce choáng với hóa đơn khách sạn của Mourinho

Thời gian của Jose Mourinho tại Thổ Nhĩ Kỳ khép lại theo đúng phong cách “Người đặc biệt”, ồn ào, tốn kém và đầy tranh cãi.

Mourinho gây phẫn nộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Yenicag Gazetesi (Thổ Nhĩ Kỳ), nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rời Fenerbahce và để lại khoản hóa đơn khổng lồ lên tới 36,5 triệu lira (tương đương 656.000 bảng) tại Four Seasons, một trong những khách sạn sang trọng nhất Istanbul.

Trong suốt hơn 15 tháng làm việc tại Fenerbahce, Mourinho gần như sống toàn thời gian tại khách sạn này. Các căn hộ hạng sang tại đây trị giá hàng nghìn bảng mỗi đêm, được trang bị nội thất cao cấp và đi kèm nhiều dịch vụ đắt đỏ.

Nguồn tin cho biết Fenerbahce sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí lưu trú của Mourinho, do đây có thể là điều khoản nằm trong hợp đồng. Tuy nhiên, thông tin này khiến người hâm mộ đội bóng phẫn nộ, đặc biệt sau khi CLB vừa phải trả 13 triệu bảng tiền đền bù cho Mourinho vì chấm dứt hợp đồng sớm. Trước đó, bản giao kèo ban đầu giữa đôi bên còn thời hạn đến năm 2026.

Mourinho bị sa thải hồi tháng 8, ngay sau khi Fenerbahce bị Benfica loại khỏi vòng play-off Champions League. Hiện tại, Benfica cũng chính là đội bóng mà ông đang dẫn dắt.

Đây không phải lần đầu tiên Mourinho chọn sống trong khách sạn thay vì mua nhà. Trong thời gian làm việc tại Manchester United, ông từng ở suốt nhiều năm tại khách sạn Lowry và tiêu tốn hơn 500.000 bảng tiền lưu trú.

Mourinho ôm hận vì siêu phẩm phút 90+1 Rạng sáng 24/9, Benfica của Jose Mourinho chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave trên sân nhà Da Luz thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.