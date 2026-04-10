Một trường Y ở TP.HCM tăng 250% số tiến sĩ tốt nghiệp sau đại học

Trường Y tại TP.HCM ghi nhận gần 1.000 học viên tốt nghiệp sau đại học năm 2026, trong đó số tiến sĩ tăng 250%, phản ánh xu hướng đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu và nghiên cứu y khoa.

Tân khoa tiến sĩ trong ngày tốt nghiệp tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ngày 10/4. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Ngày 10/4, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) tổ chức Lễ Tốt nghiệp Sau đại học năm 2026, ghi nhận quy mô gần 1.000 tân khoa ở nhiều bậc đào tạo, trong đó số tiến sĩ tốt nghiệp tăng 250% so với năm trước.

Đây là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mùa tốt nghiệp năm nay, không chỉ phản ánh sự phát triển ở bậc đào tạo cao nhất mà còn cho thấy xu hướng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y khoa.

Quy mô gần 1.000 tân khoa sau đại học

Theo thống kê từ nhà trường, tổng số học viên tốt nghiệp sau đại học năm nay là 945 người, trải rộng ở nhiều bậc đào tạo và chuyên ngành khác nhau. Trong đó, bác sĩ chuyên khoa I chiếm số lượng lớn nhất với 554 học viên thuộc 22 chuyên ngành; chuyên khoa II có 164 học viên thuộc 18 chuyên ngành; chương trình bác sĩ nội trú có 111 học viên từ 10 chuyên ngành; bên cạnh đó là 111 tân thạc sĩ thuộc 11 ngành đào tạo và 5 tân tiến sĩ thuộc 2 ngành.

Gần 1.000 học viên tốt nghiệp sau đại học y khoa. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Quy mô này tiếp tục duy trì sự ổn định trong nhiều năm qua, khi mỗi khóa đào tạo sau đại học của nhà trường đều dao động quanh mốc 1.000 học viên. Điều này cho thấy năng lực đào tạo bền vững cũng như vai trò cung ứng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho hệ thống y tế.

Đáng chú ý, dù tổng thể quy mô ổn định, nhưng ở từng bậc học lại có những chuyển biến rõ rệt. Trong đó, số lượng tiến sĩ tốt nghiệp năm nay tăng mạnh, đạt mức tăng 250% so với năm trước. Đây là một con số hiếm gặp trong đào tạo y khoa vốn có yêu cầu khắt khe và thời gian đào tạo dài.

Cụ thể, năm nay có 5 nghiên cứu sinh được trao bằng tiến sĩ, gồm 4 tiến sĩ ngoại khoa và 1 tiến sĩ tai mũi họng. So với năm trước, con số này tăng 250%, cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong chiến lược đào tạo theo hướng nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyên sâu.

Theo PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng phụ trách điều hành Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, việc gia tăng số lượng tiến sĩ tốt nghiệp không chỉ là kết quả của quá trình đầu tư dài hạn vào đội ngũ giảng viên, hệ thống nghiên cứu mà còn phản ánh nhu cầu ngày càng lớn về nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực y học.

PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Trong bối cảnh ngành y tế đang đứng trước nhiều thách thức, từ bệnh tật mới nổi đến yêu cầu ứng dụng công nghệ cao, lực lượng tiến sĩ y học đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo thế hệ kế cận.

Không chỉ tăng về số lượng ở một số bậc học, chất lượng đào tạo sau đại học của nhà trường cũng được duy trì ổn định. Tỷ lệ tốt nghiệp chung đạt 96,02%, trong đó các chương trình bác sĩ nội trú và chuyên khoa I, II đều đạt trên 90%, còn bậc thạc sĩ đạt gần 90%.

Nhiều chuyên ngành ghi nhận tỷ lệ tốt nghiệp 100%, phản ánh hiệu quả trong công tác tổ chức đào tạo, hướng dẫn học viên và đánh giá năng lực.

Một điểm đáng chú ý khác là có 113 bác sĩ nội trú đủ điều kiện tốt nghiệp, tuy nhiên trong đợt này nhà trường trao bằng cho 111 học viên. Hai trường hợp còn lại được công nhận ở trình độ chuyên khoa I theo quy định.

Vượt qua đại dịch để về đích

Phát biểu tại buổi lễ, PGS Thoại cho biết lễ tốt nghiệp năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra tại cơ sở Tân Nhật, đồng thời đánh dấu chặng đường phát triển gần 37 năm của trường.

PGS Thoại nhấn mạnh, từ một trung tâm đào tạo cán bộ y tế, nhà trường đã từng bước trở thành cơ sở đào tạo khoa học sức khỏe uy tín. Trong đó, đào tạo sau đại học giữ vai trò then chốt trong việc hình thành đội ngũ chuyên gia y tế.

“945 tân khoa tốt nghiệp hôm nay sẽ là lực lượng trực tiếp tham gia công tác chuyên môn tại các bệnh viện, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo. Đây là nguồn nhân lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế”, PGS Thoại nói.

Đại diện cho các tân khoa, TS.BS Nguyễn Minh Hảo Hớn (chuyên ngành Tai Mũi Họng) chia sẻ hành trình học tập của khóa gắn liền với đại dịch Covid-19. Đây là một biến cố chưa từng có tiền lệ.

TS.BS Nguyễn Phú Hữu, Trưởng khoa Phẫu thuật Đại trực tràng, Bệnh viện Bình Dân là một trong 5 bác sĩ tốt nghiệp bậc Tiến sĩ đầu tiên tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo bác sĩ Hớn, từ những buổi học trực tiếp, học viên phải nhanh chóng thích nghi với hình thức trực tuyến, trong khi các hoạt động nghiên cứu bị gián đoạn. Nhiều người vừa tham gia chống dịch tuyến đầu, vừa phải hoàn thành chương trình học.

“Đã có những lúc chúng tôi mệt mỏi, hoang mang, thậm chí muốn dừng lại. Nhưng việc tất cả có mặt tại buổi lễ hôm nay là minh chứng cho sự kiên trì và nỗ lực không bỏ cuộc”, bác sĩ Hớn chia sẻ.

Chính trong hoàn cảnh đó, các học viên đã học được cách thích nghi, tự kỷ luật và hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua khó khăn.

Trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, cùng với yêu cầu ứng dụng kỹ thuật cao, nguồn nhân lực được đào tạo bài bản ở bậc sau đại học sẽ là yếu tố then chốt.

Nhà trường kỳ vọng các tân khoa không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giữ vững y đức, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.