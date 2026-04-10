Trường yêu cầu quay video tự học: Sáng tạo hay thêm áp lực?

Một trường THPT ở Tuyên Quang yêu cầu học sinh quay video tự học và bình luận công khai lên fanpage đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Bài đăng của trường THPT Hàm Yên. Ảnh chụp màn hình.

- Video tự học ngày 7/4/2026

- Video tự học ngày 6/4/2026

- Video tự học ngày 4/4/2026

Fanpage trường THPT Hàm Yên (Tuyên Quang) những ngày qua trở nên khác lạ khi tràn ngập các bài đăng "Video tự học". Điểm đặc biệt nằm ở phần tương tác, hàng trăm học sinh đã chủ động nộp "kết quả học tập" ngay dưới bình luận bằng các đoạn clip thuyết trình, giải bài tự thực hiện tại nhà.

Nhiều tranh cãi

Ở góc nhìn tích cực, một số ý kiến ủng hộ phương pháp này của nhà trường, cho rằng cách làm rất mới mẻ, tận dụng công nghệ để tăng tính giám sát và trách nhiệm của học sinh.

Theo họ, việc quay video trình bày lại kiến thức cũng có thể giúp học sinh rèn luyện kỹ năng diễn đạt, củng cố bài học và tạo động lực học tập.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều người bày tỏ sự băn khoăn, trong đó có không ít học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp. Nhiều em phản ánh việc phải quay video, cắt ghép, chỉnh sửa và đăng tải lên mạng xã hội khiến các em mất thêm thời gian. Trong khi đó, khối lượng bài vở lớn và việc ôn thi cuối cấp rất căng thẳng.

Bên cạnh đó, không phải em nào cũng thoải mái khi xuất hiện trước camera hoặc chia sẻ hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Một số ý kiến cũng lo ngại rằng việc đăng video lên fanpage công khai của trường có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư của học sinh.

Học sinh để lại bình luận là video ghi lại kết quả tự học các môn.

Theo lý giải của nhà trường, việc yêu cầu học sinh quay video tự học mỗi ngày rồi nộp lên fanpage của trường nhằm giúp các em nâng cao ý thức tự học, đồng thời phát triển ngôn ngữ tư duy cho học sinh. Hoạt động này được triển khai trên cơ sở có sự đồng thuận từ giáo viên, phụ huynh, học sinh.

Tuy nhiên, nếu học sinh nào cảm thấy không phù hợp, phụ huynh có thể gửi ý kiến, nhà trường sẽ nghiên cứu điều chỉnh phương pháp khác theo mong muốn của gia đình.

Nhà trường cho biết bản chất không phải là học sinh không quay quá trình tự học. Thay vào đó, các em tập trung học bài, hiểu bài. Sau đó, các em quay video thuyết trình những nội dung mình đã lĩnh hội được.

Nên hay không?

Trao đổi với Tri Thức - Znews, thầy Võ Kim Bảo, giáo viên trường THCS Nguyễn Du (TP.HCM) nhận định việc yêu cầu học sinh quay video kết quả tự học là cách làm có hiệu quả trong việc giám sát học sinh.

Đây cũng là cách thức giúp học sinh có ý thức hơn trong học tập. Các em phải chuẩn bị nghiêm túc các môn học. Việc thuyết trình nội dung cũng giúp các em tăng sự tự tin sau này.

Đồng quan điểm, tiến sĩ Giáo dục học Nguyễn Thị Thu Huyền cho rằng mục tiêu của nhà trường là tích cực, khi muốn khuyến khích học sinh hình thành thói quen tự học. Đây cũng được xem là một cách vừa để kiểm soát, vừa tạo động lực để các em chủ động học tập tốt hơn.

Mặt khác, trong bối cảnh truyền thông và mạng xã hội phát triển mạnh, cách làm này cũng phần nào thể hiện mong muốn khẳng định sự nghiêm túc của nhà trường trong quản lý chất lượng giáo dục.

Các chuyên gia cho rằng băn khoăn của dư luận là có căn cứ. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng băn khoăn của dư luận là có căn cứ. Thầy Bảo nhận định việc yêu cầu học sinh bình luận video công khai tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến bảo mật thông tin và quyền riêng tư.

“Hình ảnh cá nhân, những âm thanh không mong muốn vô tình lọt vào video, hay bối cảnh nơi học sinh học tập đều có thể khiến đời sống riêng tư của học sinh và gia đình bị công khai”, thầy nói.

Chưa kể, khi học sinh quay video, cả gia đình phải tạo điều kiện, hạn chế tiếng ồn…, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của gia đình.

Trong khi đó, theo bà Huyền, việc quay những đoạn video rất ngắn như vậy khó phản ánh đầy đủ và trung thực quá trình học tập của học sinh, nên hiệu quả thực sự cũng khó đo lường.

Liệu tất cả giáo viên có xem hết các video của học sinh hay không? Nhà trường có kiểm tra chất lượng việc học từ những video đó không? Để thúc đẩy việc tự học của học sinh, ngoài cách này còn những giải pháp nào khác?

"Tôi cho rằng nhà trường cần trả lời thêm nhiều câu hỏi trước khi quyết định có nên tiếp tục triển khai phương pháp này hay không", bà Huyền đặt câu hỏi.

Từ những phân tích trên, thầy Bảo cho rằng việc áp dụng công nghệ trong dạy học là cần thiết, song cần lựa chọn phương thức phù hợp để vừa đạt hiệu quả, vừa tránh gây thêm áp lực cho học sinh và gia đình.

Thầy giáo gợi ý hiện nay, hầu hết trường đều đã có hệ thống LMS (Learning Management System - hệ thống quản lý học tập). Nếu muốn theo dõi việc tự học của học sinh tại nhà, nhà trường hoàn toàn có thể sử dụng nền tảng này.

Giáo viên thiết kế bài học, đăng tải lên hệ thống. Học sinh đăng nhập bằng tài khoản cá nhân, thực hiện bài tập trong khung thời gian quy định.

“Thực tế, việc giao bài tập về nhà và nộp vào hôm sau đã rất hiệu quả để kiểm tra việc tự học của học sinh”, thầy giáo nói.