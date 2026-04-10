Cần Thơ đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường

Cần Thơ đặt mục tiêu tiếng Anh trở thành ngôn ngữ sử dụng thường xuyên trong nhà trường. Trong đó, giai đoạn từ nay tới năm 2030 sẽ thí điểm với số vốn dự kiến hơn 700 tỷ đồng.

Ngày 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ đã thông qua Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Chiến lược này để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của thành phố.

Theo đề án, tiếng Anh không dừng ở vai trò môn học, sẽ từng bước trở thành công cụ giao tiếp, học tập và quản lý trong môi trường giáo dục, tiến tới phổ cập vào năm 2045.

Trong đó, giai đoạn từ nay tới năm 2030 sẽ thí điểm, tạo nền tảng, đạt mục tiêu 100% trường phổ thông dạy tiếng Anh từ lớp 1. Giai đoạn 2030 - 2035 sẽ mở rộng, phát triển các mô hình tăng cường và song ngữ tại nhà trường. Giai đoạn 2035 - 2045 sẽ hoàn thiện, đưa tiếng Anh trở thành công cụ học tập và hội nhập.

Ở bậc đại học, đến năm 2045, 100% cơ sở đào tạo sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chủ đạo trong giảng dạy, nghiên cứu.

Tổng kinh phí dự kiến cho giai đoạn từ nay tới năm 2030 hơn 705 tỷ đồng , tập trung vào đầu tư hạ tầng công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển học liệu số và nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên.

Song song đó, Cần Thơ đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công - tư và hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực, tiếp cận mô hình giáo dục tiên tiến.

Đề án cũng xác định chia làm 3 vùng để triển khai, trong đó khu vực khó khăn được ưu tiên đầu tư về giáo viên, hạ tầng và học liệu, nhằm thu hẹp khoảng cách giáo dục.

Hiện Cần Thơ có hơn 1.200 cơ sở giáo dục từ mầm non tới phổ thông, với khoảng 670.000 học sinh. Những năm qua, việc dạy và học tiếng Anh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tiếng Anh chủ yếu được dạy như một môn học, chưa trở thành ngôn ngữ sử dụng thường xuyên trong nhà trường. Dạy học tích hợp bằng tiếng Anh còn hạn chế, môi trường sử dụng chưa rõ nét. Đáng chú ý, sự chênh lệch về năng lực giáo viên, cơ sở vật chất và khả năng tiếp cận công nghệ giữa các khu vực vẫn là “điểm nghẽn” cần xoá bỏ.