Một quốc gia đang giữ hơn 1 tỷ USD Bitcoin

Mubadala Investment Company và Al Warda Investments, hai công ty đầu tư lớn của Abu Dhabi, đều tăng đầu tư vào quỹ ETF Bitcoin iShares của BlackRock (IBIT) trong quý IV/2025.

Cuối năm 2025, Mubadala Investment Company và Al Warda Investments đều tăng đầu tư vào quỹ ETF Bitcoin. Ảnh: Reuters.

Mubadala Investment Company, quỹ tài sản quốc gia được chính phủ Abu Dhabi hậu thuẫn, đã mua thêm gần 4 triệu chứng chỉ quỹ của iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 12 cùng năm, nâng tổng lượng nắm giữ lên 12,7 triệu chứng chỉ quỹ, theo CoinDesk.

Động thái này diễn ra khi giá Bitcoin giảm khoảng 23% trong quý IV/2025. Trước đó, Mubadala đã thực hiện các giao dịch mua chứng chỉ quỹ IBIT đầu tiên vào cuối năm 2024 và đã liên tục gia tăng vị thế từ đó.

Không chỉ Mubadala, một công ty quản lý đầu tư khác có trụ sở tại Abu Dhabi là Al Warda Investments, hiện cũng nắm giữ 8,2 triệu chứng chỉ quỹ này vào cuối quý IV/2025, tăng nhẹ so với mức 7,96 triệu chứng chỉ quỹ 3 tháng trước đó.

Như vậy, 2 quỹ này đã sở hữu hơn 1 tỷ USD giá trị Bitcoin tại thời điểm cuối năm 2025. Tuy nhiên, do giá Bitcoin đã giảm thêm 23% từ đầu năm 2026 đến nay.

Việc công bố khoản đầu tư trên thông qua các hồ sơ 13F nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của các tổ chức đối với các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, thậm chí trong bối cảnh thị trường liên tục chịu nhiều áp lực.

Đáng chú ý, trong khi thị trường tiền mã hóa tiếp tục đối mặt với nhiều trở ngại từ đầu năm 2026, bao gồm biến động suy yếu, sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân suy giảm và bất ổn vĩ mô. Theo các chuyên gia, một số nhà đầu tư dài hạn có khả năng đang tận dụng giai đoạn suy yếu của thị trường để tích lũy vị thế trong các sản phẩm đầu tư có tính thanh khoản, vốn được quản lý và gắn với tài sản kỹ thuật số.

Ông Robert Mitchnick, Giám đốc bộ phận tài sản số của BlackRock, khẳng định việc nhiều người cho rằng các quỹ phòng hộ giao dịch thông qua quỹ ETF đang gây ra biến động và áp lực bán mạnh là một quan niệm sai lầm. Thay vào đó, ông cho biết các nhà nắm giữ chứng chỉ quỹ IBIT chủ yếu có tầm nhìn đầu tư dài hạn.

Quỹ IBIT của BlackRock, ra mắt vào đầu năm 2024, đã nhanh chóng trở thành phương tiện chủ đạo để tiếp cận Bitcoin một cách hợp pháp và được quản lý tại Mỹ.