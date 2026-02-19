Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một quốc gia đang giữ hơn 1 tỷ USD Bitcoin

  • Thứ năm, 19/2/2026 12:12 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Mubadala Investment Company và Al Warda Investments, hai công ty đầu tư lớn của Abu Dhabi, đều tăng đầu tư vào quỹ ETF Bitcoin iShares của BlackRock (IBIT) trong quý IV/2025.

Cuối năm 2025, Mubadala Investment Company và Al Warda Investments đều tăng đầu tư vào quỹ ETF Bitcoin. Ảnh: Reuters.

Mubadala Investment Company, quỹ tài sản quốc gia được chính phủ Abu Dhabi hậu thuẫn, đã mua thêm gần 4 triệu chứng chỉ quỹ của iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 12 cùng năm, nâng tổng lượng nắm giữ lên 12,7 triệu chứng chỉ quỹ, theo CoinDesk.

Động thái này diễn ra khi giá Bitcoin giảm khoảng 23% trong quý IV/2025. Trước đó, Mubadala đã thực hiện các giao dịch mua chứng chỉ quỹ IBIT đầu tiên vào cuối năm 2024 và đã liên tục gia tăng vị thế từ đó.

Không chỉ Mubadala, một công ty quản lý đầu tư khác có trụ sở tại Abu Dhabi là Al Warda Investments, hiện cũng nắm giữ 8,2 triệu chứng chỉ quỹ này vào cuối quý IV/2025, tăng nhẹ so với mức 7,96 triệu chứng chỉ quỹ 3 tháng trước đó.

Như vậy, 2 quỹ này đã sở hữu hơn 1 tỷ USD giá trị Bitcoin tại thời điểm cuối năm 2025. Tuy nhiên, do giá Bitcoin đã giảm thêm 23% từ đầu năm 2026 đến nay.

Việc công bố khoản đầu tư trên thông qua các hồ sơ 13F nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của các tổ chức đối với các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, thậm chí trong bối cảnh thị trường liên tục chịu nhiều áp lực.

Đáng chú ý, trong khi thị trường tiền mã hóa tiếp tục đối mặt với nhiều trở ngại từ đầu năm 2026, bao gồm biến động suy yếu, sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân suy giảm và bất ổn vĩ mô. Theo các chuyên gia, một số nhà đầu tư dài hạn có khả năng đang tận dụng giai đoạn suy yếu của thị trường để tích lũy vị thế trong các sản phẩm đầu tư có tính thanh khoản, vốn được quản lý và gắn với tài sản kỹ thuật số.

Ông Robert Mitchnick, Giám đốc bộ phận tài sản số của BlackRock, khẳng định việc nhiều người cho rằng các quỹ phòng hộ giao dịch thông qua quỹ ETF đang gây ra biến động và áp lực bán mạnh là một quan niệm sai lầm. Thay vào đó, ông cho biết các nhà nắm giữ chứng chỉ quỹ IBIT chủ yếu có tầm nhìn đầu tư dài hạn.

Quỹ IBIT của BlackRock, ra mắt vào đầu năm 2024, đã nhanh chóng trở thành phương tiện chủ đạo để tiếp cận Bitcoin một cách hợp pháp và được quản lý tại Mỹ.

Kho Bitcoin của Michael Saylor có nguy cơ âm vốn

Công ty Strategy của Michael Saylor nắm giữ hơn 600.000 Bitcoin. Tuy nhiên, khi giá liên tục chạm đáy, chiến lược đầu tư của ông hiện chỉ còn cách mức thua lỗ khoảng 1,8%.

20:20 3/2/2026

Sàn tiền số lớn nhất thế giới sắp mua 1 tỷ USD Bitcoin

Sàn tiền số Binance thông báo sẽ chuyển đổi lượng stablecoin đang nắm giữ trị giá 1 tỷ USD sang Bitcoin.

18:53 2/2/2026

Venezuela nắm giữ lượng Bitcoin khổng lồ?

Theo dữ liệu công khai, Venezuela hiện chỉ nắm giữ 240 Bitcoin, tuy nhiên nhiều nguồn tin lại cho rằng nước này sở hữu hơn 600.000 Bitcoin, tức chiếm 3% lượng tiền số toàn cầu.

18:02 6/1/2026

Anh Nguyễn

Bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa quốc gia Abu Dhabi iShares quỹ ETF Bitcoin BlackRock

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

