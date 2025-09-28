Một 'kỳ lân' ngân hàng số muốn mở rộng đến Việt Nam

Mô hình ngân hàng số đang nhanh chóng thu hút sự chú ý ở Đông Nam Á, nơi thị trường tăng trưởng hơn 20% mỗi năm, thúc đẩy cuộc chiến khốc liệt giữa các công ty công nghệ hàng đầu.

Tyme muốn mở rộng sang các thị trường khác tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Tyme Group.

Giám đốc điều hành Coen Jonker của Tyme Group, startup ngân hàng số có trụ sở tại Singapore, cho biết sau khi khẳng định vị thế ở Philippines, hãng sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ bán lẻ tại Indonesia trong năm nay, và mục tiêu là mở rộng sang thị trường Việt Nam.

Jonker và các cộng sự đã thành lập một ngân hàng số tại Nam Phi vào năm 2019, nơi hiện có 11 triệu khách hàng. Năm 2022, Tyme chuyển trụ sở tập đoàn về Singapore và cùng năm đó ra mắt GoTyme Bank tại Philippines.

Hợp tác với tập đoàn Gokongwei của Philippines, GoTyme đã thu hút hơn 6,5 triệu khách hàng trong chưa đầy 3 năm. Tyme hiện là một startup "kỳ lân", được định giá trên 1 tỷ USD , và đã nhận vốn đầu tư từ ngân hàng số Brazil Nubank cùng tập đoàn công nghệ Trung Quốc Tencent Holdings, cùng nhiều nhà đầu tư khác.

Ưu thế về công nghệ giúp Tyme rút ngắn quy trình mở tài khoản xuống chỉ còn 5 phút thông qua ứng dụng. Khách hàng tại Philippines có thể gửi và rút tiền tại các siêu thị và điểm dịch vụ liên kết với Gokongwei.

Công ty dự kiến thâm nhập Indonesia thông qua việc mua lại một ngân hàng sẵn có. Còn với thị trường Việt Nam, doanh nghiệp cho biết đã thiết lập cơ sở xử lý dữ liệu tại đây.

"Với chuyên môn về ngân hàng số từ Nam Phi, chúng tôi đang mở rộng sang thị trường Đông Nam Á", Jonker chia sẻ.

Ngân hàng số cung cấp dịch vụ chủ yếu qua ứng dụng điện thoại. Không có mạng lưới chi nhánh vật lý theo kiểu truyền thống, các ngân hàng này vận hành với chi phí thấp hơn nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây.

Hiện, cả công ty công nghệ Indonesia GoTo và đối thủ từ Singapore, Grab, đều đang vận hành ngân hàng số tại một số nước Đông Nam Á, kết hợp dịch vụ ngân hàng với dịch vụ gọi xe và các dịch vụ khác để thu hút khách hàng.

Còn tại Malaysia, Aeon Financial Services của Nhật Bản mở ngân hàng số theo chuẩn tài chính Hồi giáo, tận dụng nhu cầu của giới trẻ quen dùng điện thoại thông minh, và từ tháng 8 bắt đầu cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp.

Một báo cáo của Temasek Holdings, Google và Bain & Company cho thấy số dư cho vay tài chính số tại 6 thị trường lớn Đông Nam Á tăng từ 48 tỷ USD năm 2022 lên 71 tỷ USD năm 2024, chiếm 7% tổng dư nợ cho vay.

Đến năm 2030, con số này được dự báo mở rộng lên 200- 300 tỷ USD , tương đương 14% tổng dư nợ. Đà tăng được ghi nhận rõ nét ở Indonesia, Việt Nam và Philippines, 3 quốc gia đông dân nhất khu vực.

"Các nước ASEAN đang tập trung thúc đẩy số hóa để mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính. Điều này giúp khu vực trở thành thị trường dễ gia nhập hơn so với nhiều nền kinh tế đang phát triển khác", Aki Fukuchi, chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu Quan hệ Tiền tệ Quốc tế Nhật Bản, nhận định.