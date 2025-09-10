Một doanh nghiệp bất ngờ tăng vốn vượt FPT, Masan, Thế Giới Di Động

Sau khi tăng gấp đôi vốn điều lệ lên 22.628 tỷ đồng, quy mô vốn của Sun Group đã vượt qua nhiều tập đoàn tư nhân lớn khác như FPT, Masan hay Thế Giới Di Động…

Phối cảnh sân bay Phú Quốc sau khi hoàn thành việc mở rộng, dự án do Công ty CP Cảng hàng không Mặt trời (thuộc Sun Group) làm chủ đầu tư. Ảnh: CĐT.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất của CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), vào ngày 6/9, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ từ 10.828 tỷ đồng lên 22.628 tỷ đồng , tương ứng mức vốn tăng thêm là 11.800 tỷ đồng .

Sau giao dịch, vốn điều lệ của Sun Group đã vượt qua nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam như Masan (14.459 tỷ), FPT (17.035 tỷ), Thế Giới Di Động (14.785 tỷ) hay Vinamilk ( 20.899 tỷ đồng )...

Thành lập vào năm 2007, sau 18 năm hoạt động và phát triển, Sun Group trở thành một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu cả nước, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, hàng không...

Trong hơn 1 năm qua, Sun Group liên tục mở rộng đầu tư với các dự án từ Bắc vào Nam. Mới nhất, doanh nghiệp được chấp thuận thực hiện 2 dự án khu đô thị với tổng vốn hơn 65.000 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, Sun Group cũng được tỉnh Quảng Ninh đồng ý thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn, tại khu kinh tế Vân Đồn. Dự án có diện tích 244 ha, tổng mức đầu tư 2 tỷ USD .

TP.HCM cũng đã cho phép cho tập đoàn này làm dự án Khu đô thị Tây An Tây tại phường Tây Nam và phường Phú An với quy mô 268 ha, vốn 21.000 tỷ đồng .

Ở lĩnh vực hạ tầng, UBND tỉnh Kiên Giang gần đây cũng đã chấp thuận cho doanh nghiệp làm chủ đầu tư thực hiện Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nhằm đáp ứng tiến độ phục vụ APEC 2027 và mục tiêu phát triển dài hạn của thành phố đảo.

Tại phía Bắc, doanh nghiệp mới đây đã đề xuất tham gia triển khai dự án đường nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua tỉnh Bắc Ninh) với tổng mức đầu tư 47.607 tỷ đồng , được thực hiện theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Bên cạnh đó, Sun Group cũng mở rộng tham vọng ở mảng hàng không, khi thành lập hãng bay Sun PhuQuoc Airways, dự kiến mở bán vé vào tháng 10 và cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 11 năm nay. Hãng bay này hiện sở hữu riêng 3 tàu bay Airbus A321, và đặt mục tiêu nâng tổng đội bay lên 8 chiếc vào cuối năm nay.