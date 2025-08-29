Sun Group bắt tay CAE phát triển Học viện Hàng không Mặt Trời

Ngày 25/8, Tập đoàn Sun Group chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Canadian Aviation Electronics Ltd (CAE) để phát triển Học viện Hàng không Mặt trời - Sun Aviation Academy.

Theo thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn Sun Group, cùng với sự đồng hành của CAE, sẽ phát triển Học viện Hàng không Mặt Trời - Sun Aviation Academy. Hai bên sẽ xây dựng những chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết, thực hành và trải nghiệm thực tiễn. Học viện được kỳ vọng trở thành hình mẫu tiên phong trong đào tạo hàng không tại Việt Nam trên các lĩnh vực trang thiết bị đào tạo, công nghệ mô phỏng bay và giải pháp huấn luyện hàng không… và là nơi thế hệ trẻ Việt Nam được tiếp cận tri thức hiện đại, công nghệ tiên tiến và tư duy toàn cầu.

CAE, biểu tượng toàn cầu đến từ Canada trong đào tạo hàng không với hơn 75 năm kinh nghiệm và mạng lưới trung tâm trải khắp thế giới, cùng với Học viện Hàng không Mặt Trời sẽ phát triển chương trình ATO (Approved Training Organization) đáp ứng quy định của Cục Hàng không Việt Nam và đáp ứng chuẩn mực ICAO (International Civil Aviation Organization)/IATA (International Air Transport Association). Theo đó, Học viện Hàng không Mặt Trời sẽ đào tạo phi công, tiếp viên hàng không, nhân viên mặt đất…. không chỉ đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho Sun Phu Quoc Airways, mà còn đưa Học viện Hàng không Mặt Trời trở thành trung tâm đào tạo hàng không hàng đầu khu vực, sẵn sàng cung cấp nguồn nhân sự chất lượng cao cho lĩnh vực này.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Nguyễn Mạnh Quân - Giám đốc Học viện Hàng không Mặt Trời, khẳng định sự đồng hành của CAE là yếu tố bảo đảm để học viện hàng không của Sun Group trở thành một trung tâm đào tạo đẳng cấp quốc tế. Ông Quân nhấn mạnh: “Thông qua hợp tác này, Sun Group không chỉ hướng tới mục tiêu đào tạo và cung cấp đội ngũ phi công, tiếp viên hàng không và nhân sự hàng không chất lượng cao, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong lĩnh vực hàng không. Đây là bước đi chiến lược của Sun Group, vừa củng cố hệ sinh thái dịch vụ - du lịch - hàng không mà tập đoàn đang kiến tạo, vừa xây dựng nền tảng vững chắc để Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy của các hãng bay quốc tế, cũng như trở thành trung tâm đào tạo uy tín của khu vực cho những tài năng trẻ khát khao chinh phục bầu trời”.

Ông Al Contrino cam kết CAE sẽ đồng hành Sun Group xây dựng một nguồn nhân lực bền vững cho ngành hàng không.

Hợp tác giữa Sun Group và CAE không chỉ mở ra cơ hội đào tạo nguồn nhân lực hàng không chất lượng cao, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế của ngành dịch vụ hàng không Việt Nam. Với sự cộng hưởng giữa kinh nghiệm toàn cầu của CAE và tầm nhìn chiến lược của Sun Group, Học viện Hàng không Mặt Trời sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho những tài năng trẻ khát khao chinh phục bầu trời, góp phần đưa Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Trong gần hai thập kỷ phát triển, Sun Group đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, tiên phong kiến tạo hệ sinh thái toàn diện từ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp đến hạ tầng và tài chính. Mới đây, Sun Group tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực hàng không với Sun PhuQuoc Airways, hoàn thiện hệ sinh thái trọn vẹn từ mặt đất đến bầu trời và đưa Việt Nam, đặc biệt là Phú Quốc, đến gần hơn với thế giới.

Việc học tập tại Học viện Hàng không Mặt Trời sẽ mở ra lợi thế khác biệt cho học viên khi không chỉ được tiếp cận chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, mà còn được đảm bảo cơ hội nghề nghiệp trong hệ sinh thái hàng không của Sun Group, đặc biệt tại Sun PhuQuoc Airways, Sun Air. Đây là điểm cộng lớn giúp học viên có lộ trình sự nghiệp rõ ràng, vững chắc và đẳng cấp ngay sau khi tốt nghiệp.

Sun Group kiến tạo nhiều công trình biểu tượng du lịch khắp Việt Nam, trong đó có show Kiss of the Sea ở thị trấn Hoàng Hôn mới đạt kỷ lục Guinness.

Trong nửa đầu năm 2025, ngành hàng không Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ với tổng số hành khách đạt khoảng 41,3 triệu lượt - tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó hành khách quốc tế chiếm 23 triệu lượt (tăng 13%) và nội địa đạt 18,4 triệu lượt (tăng 7%). Điều này khẳng định nhu cầu lớn về lực lượng nhân sự hàng không chất lượng cao tại Việt Nam.

Việc thành lập Học viện Hàng không Mặt Trời cùng với đối tác CAE không chỉ thể hiện mục tiêu dài hạn của Sun Group trong việc nâng cao chất lượng ngành dịch vụ hàng không, mà còn đảm bảo lộ trình đào tạo - tuyển dụng chuyên nghiệp cho nhân tài trẻ ngay trong nước, góp phần chủ động xây dựng nguồn lực bền vững cho tương lai, cho không chỉ Sun PhuQuoc Airways hay Sun Air mà còn cho ngành hàng không Việt Nam.