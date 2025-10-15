Một công ty vàng bị phạt vì bán trang sức giả mạo Chanel

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa xử phạt Công ty TNHH Hiệu vàng T.T. 55 triệu đồng do trưng bày, kinh doanh lắc tay gắn nhãn hiệu Chanel giả.

Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất hiệu vàng T.T. Ảnh: QLTT.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Hiệu vàng T.T. (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) về hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Trước đó, ngày 30/9, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại hiệu vàng T.T.. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán sản phẩm lắc tay bằng trang sức kim loại màu vàng gắn nhãn hiệu Chanel - một thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Giá trị lô hàng vi phạm được xác định gần 36 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh, đồng thời phối hợp với đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu Chanel làm rõ vụ việc. Sau quá trình xác minh, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt.

Theo đó, Công ty TNHH Hiệu vàng T.T. bị phạt 55 triệu đồng về hành vi "trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu". Ngoài ra, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.