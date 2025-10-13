Công ty 'vỏ bọc' của DJ Ngân 98

Cơ quan điều tra xác định Ngân 98 là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm thông qua doanh nghiệp “vỏ bọc” Công ty ZuBu với doanh thu hàng trăm tỷ.

Ngân 98 và các tang vật có liên quan. Ảnh: CA

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu (do bà TTT - mẹ ruột Ngân đứng tên Giám đốc) cùng Hộ kinh doanh ZuBu shop (do MTV đứng tên).

Mẹ DJ Ngân 98 làm Giám đốc công ty

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu được thành lập vào tháng 5/2021, ban đầu đặt trụ sở tại Bình Định và đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm. Người đại diện pháp luật khi đó là bà Trần Thị Thạnh (sinh năm 1972), đồng thời giữ chức Giám đốc công ty.

Chỉ vài tháng sau khi thành lập, đến tháng 11/2021, ZUBU chuyển địa chỉ hoạt động về TP.HCM. Đáng chú ý, vốn điều lệ của doanh nghiệp này cũng tăng tốc bất thường: từ 200 triệu đồng ban đầu lên 3 tỷ đồng vào tháng 9/2022 - tức gấp 15 lần chỉ sau một năm. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin về cổ đông đều không được công khai.

Cơ cấu nhân sự của ZuBu cũng biến động liên tục. Từ ngày 17/10/2024, vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật được chuyển sang ông Phạm Xuân Oai (sinh năm 1992). Chưa đầy một tuần sau, doanh nghiệp lại đổi chủ cho ông Lê Trọng Khanh (sinh năm 1994). Một tháng tiếp đó, vai trò lãnh đạo lại quay trở lại tay bà Trần Thị Thạnh.

Sau loạt lùm xùm liên quan đến hàng giả giữa năm nay, ZuBu báo cáo trạng thái “tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn”. Song, theo hệ thống tra cứu mã số thuế hiện tại, công ty vẫn đang hoạt động bình thường, người đại diện pháp luật hiện tại là bà Trần Thị Ngọc Bích.

Ngân 98 đứng sau doanh nghiệp "vỏ bọc" và hưởng toàn bộ lợi nhuận. Ảnh: CA.

Dù không trực tiếp đứng tên pháp nhân, cơ quan chức năng xác định Ngân là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh, đồng thời hưởng toàn bộ lợi nhuận.

Từ năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân, như Super Detox X3, X7 và X1000. Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành hợp pháp.

Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm sản phẩm “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố và không được cấp phép.

Loại “viên rau củ Collagen” này được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3, X7, X1000 và quảng cáo có tác dụng hỗ trợ giảm cân nhanh. Trên bao bì, Ngân cho ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ sản phẩm cho khách như một “liệu trình giảm cân” hoàn chỉnh.

Các sản phẩm được chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho ZuBu shop tại TP.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Mỗi liệu trình được quảng cáo giúp giảm 4-15kg, có giá bán từ 870.000 đến hơn 1 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu Shop tại TP.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội như Facebook, TikTok, cùng đường dây nóng của công ty. Tiền thu về được chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên nhân viên và người thân, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Dữ liệu từ các đơn vị giao hàng cho thấy, chỉ riêng giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này đã lên tới hàng trăm tỷ đồng

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng, là hàng giả. Một số mẫu “viên rau củ Collagen” thậm chí có chứa sibutramin và phenolphthalein, vốn là 2 chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Từ “livestream đấu tố” đến vòng lao lý

Vụ lùm xùm hàng giả của Ngân 98 xuất hiện vào hồi tháng 5 năm nay sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn video và loạt bài đăng liên quan đến tranh cãi giữa nữ DJ và một người bán hàng tên Ngân Collagen. Hai bên cùng bán sản phẩm giảm cân.

Hai bên liên tục đấu tố nhau trên livestream và các nền tảng mạng xã hội, cáo buộc đối phương kinh doanh hàng kém chất lượng và có hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tranh cãi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng và cơ quan chức năng.

Tối 21/5, sau khi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM công bố kế hoạch kiểm tra các sản phẩm do Ngân 98 làm đại diện hình ảnh, nữ DJ chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Cô khẳng định toàn bộ sản phẩm đều được kiểm nghiệm kỹ càng, đồng thời đã gửi mẫu đi kiểm tra chéo tại các đơn vị độc lập.

Các sản phẩm giảm cân mà DJ Ngân 98 quảng cáo. Ảnh: Ngân 98.

“Trên tay của Ngân là công văn kiến nghị của công ty gửi đến Sở An toàn thực phẩm TP.HCM”, cô nói trong video và cho biết đây là động thái phản hồi chính thức sau khi vụ việc với Ngân Collagen gây xôn xao dư luận.

Ngân 98 cho rằng vụ việc có dấu hiệu bị dàn dựng và mang tính tổ chức nhằm bôi nhọ cá nhân cô lẫn các sản phẩm mà cô đại diện. Công ty cô đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng, đính kèm danh sách các shop bị cho là bán hàng giả, link sản phẩm, địa điểm sản xuất và tiêu thụ, hình ảnh, mã đơn hàng cũng như kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

“Chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan chức năng, trong đó có 3 phiếu kiểm nghiệm sản phẩm, hồ sơ công bố và vi bằng các bằng chứng vu khống”, Ngân 98 khẳng định.

Ba loại thực phẩm bổ sung được nhắc đến nhiều nhất trong vụ việc là Super Detox X3, X7 Plus và X1000. Các sản phẩm này được rao bán rầm rộ trên các sàn thương mại điện tử, với mức giá dao động từ vài trăm nghìn đến gần 1 triệu đồng mỗi hộp. Trong nội dung quảng cáo, các sản phẩm này được mô tả có khả năng “thách thức mọi cơ địa”, giúp người dùng giảm cân chỉ trong 15 ngày mà không cần ăn kiêng hay tập luyện.

Trên TikTok (gần 1 triệu người theo dõi) và Facebook cá nhân (hơn 2,2 triệu người theo dõi), DJ Ngân 98 lên tiếng khẳng định: “Các sản phẩm tôi quảng cáo đều có kiểm nghiệm rõ ràng, được sản xuất tại nhà máy chuẩn GMP và đã được tôi tự đi kiểm nghiệm chéo".

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, văn phòng công ty liên quan đã đóng cửa, khiến việc lấy mẫu gặp khó khăn. Một đại diện Sở cho biết: “Họ đối phó lắm. Nhưng Sở sẽ đeo bám”.