Tập trung kiểm tra việc kinh doanh các mặt hàng 'nhạy cảm'

  • Chủ nhật, 21/9/2025 17:41 (GMT+7)
  • 17:41 21/9/2025

Lãnh đạo Cần Thơ yêu cầu các lược lượng tiếp tục "mạnh tay" với hành vi buôn bán hàng giả, hàng lậu, mọi hành vi vi phạm đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh.

Những tháng còn lại của năm nay, lực lượng chức năng Cần Thơ sẽ tiếp tục ra quân và xử lý mạnh tay với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt dịp Tết. Trong đó, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) giữ vai trò nòng cốt.

Lực lượng chức năng Cần Thơ kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm. Ảnh: CK.

Thực hiện nhiệm vụ trên, UBND TP Cần Thơ yêu cầu, các lực lượng liên quan đánh giá tình hình thực thi quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân. Qua đó để chấn chỉnh ngay các yếu kém, sai sót, xử lý nghiêm các hành vi vị phạm.

Các lực lượng được giao tăng cường kiểm tra đột xuất, chuyên đề, nhưng không được gây khó khăn, đảm bảo các hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp diễn ra bình thường. Việc thanh kiểm tra phải có kế hoạch cụ thể, nội dung trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; việc đánh giá, kết luận kiểm tra phản ánh thực tế khách quan, trung thực, công bằng.

Lãnh đạo Cần Thơ yêu cầu lực lượng QLTT tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh các mặt hàng 'nhạy cảm', như rượu, bia, thuốc lá, đường, khí, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm chức năng; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi; hàng điện tử, thời trang, mỹ phẩm…

Chi Cục QLTT Cần Thơ cho biết, triển khai nhiệm vụ trên, trong các tháng cuối năm nay, lực lượng sẽ kiểm tra gần 50 cơ sở, hoàn thành trước ngày 12/11.

Mới đây, Cần Thơ cũng lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, do ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban. Ban có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định và giải pháp quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm. Ban còn chủ trì xây dựng kế hoạch hàng năm, phối hợp thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Trong 9 tháng năm nay, các lực lượng chức năng Cần Thơ đã phát hiện, xử lý 622 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giảm hơn 75% so với cùng kỳ. Qua thanh kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính trên 7,6 tỷ đồng.

