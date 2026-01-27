Một công ty ở Quảng Ngãi tặng máy tính bảng cho hơn 5.000 công nhân

Công ty TNHH Mensa Industries tại Quảng Ngãi tặng 5.258 máy tính bảng Redmi Pad 2 cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

Công ty TNHH Mensa Industries, thuộc khu công nghiệp VSIP và Tịnh Phong Quảng Ngãi vừa tổ chức chương trình “Khai Xuân - Khai trí tuệ” và trao tặng máy tính bảng Redmi Pad 2 cho công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

Theo đó, 5.258 công nhân ký hợp đồng lao động trước 30/9/2025 đều được tặng mỗi người một máy. Trên thị trường, giá mỗi chiếc máy tính bảng này khoảng 4 triệu đồng. Tổng chi phí quà tặng khoảng 20 tỷ đồng , nguồn kinh phí này được trích từ một phần lợi nhuận do các đối tác của Mensa Industries hỗ trợ nhằm chăm lo đời sống người lao động.

Theo Công ty Mensa, trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, việc tặng máy tính bảng nhằm giúp người lao động và con em có thêm điều kiện học tập trực tuyến, tra cứu thông tin và tiếp cận tri thức.

Chiếc máy tính bảng Redmi Pad 2 được Công ty TNHH Mensa Industries tặng cho công nhân. Ảnh: Kiều Trâm.

Ghi nhận trên các hội nhóm công nhân tại KCN VSIP và Tịnh Phong Quảng Ngãi, một bộ phận người lao động đã rao bán lại thiết bị với mức giá khoảng 2-2,5 triệu đồng/máy do không có nhu cầu sử dụng.

Đáng chú ý, trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, doanh nghiệp này cũng đã tặng tivi 40 inch cho 4.400 người lao động, thu hút sự quan tâm của nhiều người tại thời điểm đó.

Theo doanh nghiệp, khi hoàn thành các đơn hàng, đối tác sẽ trích lại một phần lợi nhuận để công ty sử dụng cho các chương trình phúc lợi, trong đó có việc mua sắm quà tặng cho công nhân trực tiếp tham gia sản xuất. Phần kinh phí này được công ty dùng vào việc mua tivi.

Mensa Industries Quảng Ngãi là doanh nghiệp dệt may vốn đầu tư nước ngoài. Theo Sở Nội vụ Quảng Ngãi, công ty có 5.746 người lao động, năm nay, lương bình quân hơn 8 triệu đồng/tháng, cao nhất 41,7 triệu đồng. Hiện, công ty này chưa công bố mức thưởng Tết.

Theo báo cáo kế hoạch thưởng Tết cho người lao động tại các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất thuộc về Công ty TNHH Điện tử Foster (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi) với hơn 205 triệu đồng. Đây hiện là mức thưởng Tết cao nhất trong các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp chỉ dự kiến thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động ở mức 500.000 đồng/người, cho thấy sự chênh lệch lớn về chính sách đãi ngộ giữa các nhóm doanh nghiệp.

Trước đó, dịp Tết Dương lịch 2026, khối doanh nghiệp FDI tiếp tục được ghi nhận với mức thưởng cao. Theo Sở Nội vụ Quảng Ngãi, Công ty TNHH Nipplex Việt Nam có kế hoạch thưởng Tết dương lịch cao nhất, lên đến 100 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất dịp này chỉ khoảng 100.000 đồng/người.