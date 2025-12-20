Một cá nhân mua gần 4,9 triệu cổ phiếu VPL

Ông Ngạc Văn Lượng đã mua thỏa thuận 4,88 triệu cổ phiếu VPL trong phiên 9/12.

CTCP Vinpearl (HoSE: VPL vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ. Theo đó, ông Ngạc Văn Lượng đã mua vào thành công 4,88 triệu cổ phiếu VPL theo phương thức thỏa thuận, giao dịch được thực hiện trong ngày 9/12. Ông Lượng là chồng của một lãnh đạo Vinpearl.

Tính theo thị giá cổ phiếu VPL phiên 9/12 ở mức 103.000 đồng/cổ phiếu, giá trị thương vụ này vào khoảng 502 tỷ đồng . Còn theo giá chốt phiên 19/12 ở mức 94.900 đồng/cổ phiếu, số lượng cổ phiếu ông Lượng mua hiện có giá trị hơn 460 tỷ đồng .

Trước giao dịch, ông Ngạc Văn Lượng không sở hữu cổ phiếu VPL. Sau khi hoàn tất giao dịch, ông nắm giữ 4,88 triệu cổ phiếu, tương đương 0,273% vốn điều lệ của Vinpearl.

Vinpearl mới chào sàn HoSE ngày 13/5 vừa qua. Đây là thành viên thứ 4 trong hệ sinh thái Vingroup niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE cùng với Vingroup (mã VIC), Vinhomes (mã VHM), Vincom Retail (mã VRE).

Vinpearl hiện là thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ - nghỉ dưỡng tại Việt Nam, quản lý vận hành chuỗi 30 cơ sở nghỉ dưỡng - giải trí cùng tên, hàng năm đóng góp 5-7% vào tổng doanh thu của tập đoàn mẹ.

Năm nay, Vinpearl đặt mục tiêu đạt 14.000 tỷ đồng doanh thu và 1.700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau 9 tháng, công ty này đã đạt 12.700 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế hơn 428 tỷ. Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của Vinpearl đạt 88.619 tỷ đồng , tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm.