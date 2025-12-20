Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một cá nhân mua gần 4,9 triệu cổ phiếu VPL

  • Thứ bảy, 20/12/2025 17:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Ngạc Văn Lượng đã mua thỏa thuận 4,88 triệu cổ phiếu VPL trong phiên 9/12.

CTCP Vinpearl (HoSE: VPL vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ. Theo đó, ông Ngạc Văn Lượng đã mua vào thành công 4,88 triệu cổ phiếu VPL theo phương thức thỏa thuận, giao dịch được thực hiện trong ngày 9/12. Ông Lượng là chồng của một lãnh đạo Vinpearl.

Tính theo thị giá cổ phiếu VPL phiên 9/12 ở mức 103.000 đồng/cổ phiếu, giá trị thương vụ này vào khoảng 502 tỷ đồng. Còn theo giá chốt phiên 19/12 ở mức 94.900 đồng/cổ phiếu, số lượng cổ phiếu ông Lượng mua hiện có giá trị hơn 460 tỷ đồng.

Trước giao dịch, ông Ngạc Văn Lượng không sở hữu cổ phiếu VPL. Sau khi hoàn tất giao dịch, ông nắm giữ 4,88 triệu cổ phiếu, tương đương 0,273% vốn điều lệ của Vinpearl.

Vinpearl mới chào sàn HoSE ngày 13/5 vừa qua. Đây là thành viên thứ 4 trong hệ sinh thái Vingroup niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE cùng với Vingroup (mã VIC), Vinhomes (mã VHM), Vincom Retail (mã VRE).

Vinpearl hiện là thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ - nghỉ dưỡng tại Việt Nam, quản lý vận hành chuỗi 30 cơ sở nghỉ dưỡng - giải trí cùng tên, hàng năm đóng góp 5-7% vào tổng doanh thu của tập đoàn mẹ.

Năm nay, Vinpearl đặt mục tiêu đạt 14.000 tỷ đồng doanh thu và 1.700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau 9 tháng, công ty này đã đạt 12.700 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế hơn 428 tỷ. Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của Vinpearl đạt 88.619 tỷ đồng, tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Hé lộ mức lương người cắt cỏ sân golf của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Mức lương của lao động cắt cỏ, bảo dưỡng sân golf tại Vinpearl Golf Léman được công bố 7,7-17 triệu đồng/tháng, kèm phụ cấp.

11:03 17/12/2025

Vinpearl sáp nhập công ty con vào VinWonders Nha Trang

Vinpearl quyết định sáp nhập công ty con là Công ty Đầu tư và Phát triển Cửa Hội, vốn hơn 1.100 tỷ đồng, vào VinWonders Nha Trang chỉ sau 3 tháng thành lập.

14:48 29/11/2025

Vinpearl lần đầu công bố lợi nhuận sau niêm yết

Quý II, Vinpearl đạt doanh thu 2.946 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 167 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh cốt lõi cho thấy sự khởi sắc khi doanh thu thực nhận tăng 31% so với cùng kỳ.

12:28 31/7/2025

  Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

