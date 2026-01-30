Có cần thiết mua nhà trước 30 tuổi?

Với khoản tích lũy chưa cao, nhiều người trẻ phân vân việc mua nhà xa trung tâm để kịp sở hữu nhà trước 30 tuổi. Tập How2House tuần này tập trung phân tích một số bài toán cụ thể.

Trong bối cảnh giá nhà ở các khu vực trung tâm TP.HCM ngày càng cao, trong khi thu nhập nhìn chung chưa thể tăng tương ứng, Doctor Housing Nguyễn Duy Chuyền cho rằng việc thuê nhà gần nơi làm việc vẫn là một phương án hợp lý. Thuê nhà giúp giảm áp lực trả nợ, duy trì sự linh hoạt trong công việc và tránh tiêu hao quá nhiều thời gian, năng lượng cho quãng đường di chuyển mỗi ngày. Ông lưu ý không nên đánh đổi sức khỏe và đời sống tinh thần chỉ để có một căn nhà để ở.

Trong trường hợp mong muốn tích sản, ông khuyến nghị phương án mua một bất động sản vùng ven để đầu tư, đồng thời tiếp tục thuê nhà gần nơi làm việc, nhằm dung hòa giữa mục tiêu sở hữu tài sản và nhu cầu sống thực tế.

Với phương án này, ông nhấn mạnh người mua cần tính toán kỹ chênh lệch dòng tiền thuê - cho thuê và có nguồn thu nhập đủ ổn định để chịu được áp lực tài chính. Chuyên gia khuyến nghị khoản trả nợ hàng tháng không nên vượt quá 50% thu nhập.

“Việc dành tới 70-80% thu nhập để mua nhà là quá rủi ro. Chỉ cần thu nhập giảm sút do mất việc hay bị cắt lương, nhiều người có thể rơi vào nợ xấu, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Vì vậy, người mua nhà luôn cần một khoản dự phòng tài chính nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ và bị ngân hàng siết nhà trong tương lai”, ông nói.

