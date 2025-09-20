Monica Bellucci chia tay 'bậc thầy phim quái dị'

Monica Bellucci và Tim Burton thông báo chia tay sau hai năm bên nhau. Cặp đôi từng hợp tác với vai trò đạo diễn và diễn viên trong "Beetlejuice Beetlejuice".

Theo People, Monica Bellucci và Tim Burton xác nhận đường ai nấy đi trong một tuyên bố chính thức. Cả hai chia tay trong bầu không khí ôn hòa, dành sự tôn trọng cho nhau.

Năm 2006, Monica Bellucci và Tim Burton lần đầu gặp gỡ trên thảm đỏ LHP Cannes tại Pháp. Thời điểm đó, hai người chỉ đơn thuần chào hỏi nhau, chưa kể họ đều ở trong mối quan hệ với người khác. Phải tới năm 2022 đánh dấu màn tái ngộ khi Monica Bellucci trao giải thưởng Lumière cho Tim Burton.

Tin đồn tình cảm bắt đầu xuất hiện khi cả hai bị bắt gặp tay trong tay đi dạo ở Madrid, Tây Ban Nha. Monica Bellucci và Tim Burton liên tục né tránh việc xác nhận hẹn hò cho tới khi sánh bước bên nhau tại LHP Rome vào tháng 10/2023.

Khi Tim Burton chọn Monica Bellucci cho vai diễn phản diện trong Beetlejuice Beetlejuice (2024), cô chia sẻ: “Đó là một trong những cuộc gặp gỡ hiếm hoi trong đời. Tôi thấu hiểu tính cách và rất yêu anh ấy. Giờ đây, tôi được gặp gỡ anh trong vai trò đạo diễn. Một cuộc phiêu lưu khác bắt đầu”.

Monica Bellucci và Tim Burton chia tay sau hai năm hẹn hò. Ảnh: Bestimage.

Trước khi đến với nhau, Tim Burton trải qua hơn một thập kỷ hẹn hò cùng nữ diễn viên Helena Bonham Carter. Cặp đôi có chung con trai Billy và con gái Nell. Họ từng hợp tác trong nhiều dự án như Sweeney Todd, Dark Shadows, Alice in Wonderland hay Charlie and the Chocolate Factory.

Với Monica Bellucci, cô từng kết hôn với nam diễn viên Vincent Cassel vào năm 1999. Cặp đôi có chung hai cô con gái lần lượt là Deva Cassel và Léonie Cassel. Năm 2013, Monica Bellucci và Vincent Cassel quyết định ly hôn.