Nữ diễn viên "Tử chiến trên không" không kìm được nước mắt khi nhắc lại khoảng thời gian bị vu khống. Cô cho biết đã bị nhiều người công kích dữ dội.

Diễn viên Trâm Anh thu hút quan tâm sau khi tham gia bộ phim hành động Tử chiến trên không, do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất. Sau buổi chiếu sớm, cô ngồi lại cho một cuộc trò chuyện với truyền thông.

Trâm Anh bật khóc khi nhắc lại quãng thời gian bị vu oan là “tiểu tam”, sau khi tham gia phim truyền hình Cây táo nở hoa.

Trâm Anh bật khóc khi nhớ lại khoảng thời gian bị chỉ trích vô cớ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trâm Anh cho biết cô bị stress sau khi bị nhiều người chỉ trích, công kích. “Thời điểm đó, tôi bị đồn là chen chân vào mối tình của hai anh chị đang quen nhau. Tự nhiên tôi bị tấn công. Nhiều người chỉ trích rằng tôi là tiểu tam từ trong phim ra ngoài đời”, diễn viên kể lại.

Cô chia sẻ thêm: “Khi đó tôi mới lớn, không chịu được áp lực khi bị tấn công mỗi ngày. Nhiều người còn nặng lời, nói ba mẹ tôi không biết dạy con. Những lời nói đó không đúng sự thật khiến tôi tổn thương… Có những đêm nằm mơ tôi cũng thấy người ta chửi mình”.

Diễn viên Tử chiến trên không cho biết cô may mắn có một người bạn thân để tâm sự, chia sẻ. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cô quyết định bỏ ngoài tai những lời chỉ trích vô cớ, tập trung vào công việc.

Trâm Anh sinh năm 1996, được nhiều người biết tới sau chương trình về người mẫu The Face 2018. Bước ra khỏi chương trình với ngôi vị á quân, người đẹp tham gia gameshow, đóng phim truyền hình trước khi có vai điện ảnh đầu tiên trong Cái giá của hạnh phúc.

Mới nhất, người đẹp trở lại màn ảnh rộng với vai tiếp viên Nhàn trong Tử chiến trên không. Diễn viên chịu khó lăn xả trong nhiều cảnh hành động. Diễn xuất tròn vai của cô đang nhận phản hồi khá tích cực.