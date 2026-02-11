Món cá quen thuộc chứa độc tố mạnh, 4 người ở TP.HCM đi cấp cứu

Sau bữa cơm với đặc sản cá mú đỏ, một gia đình tại TP.HCM phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng nôn ói, rối loạn tim mạch nghiêm trọng.

Bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn cá mú đỏ. Ảnh: BVCC.

Một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con gái 13 và 15 tuổi (ngụ phường Linh Xuân) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) cấp cứu. Trước đó, cả bốn người cùng ăn cá mú đỏ trong bữa cơm gia đình, sau đó lần lượt xuất hiện đau bụng âm ỉ, tiêu chảy, nôn ói nhiều, kèm cảm giác choáng váng, mệt lả.

Gia đình được đưa đến bệnh viện ngày 17/1. Tại khoa Cấp cứu, hai bệnh nhi được ghi nhận nhịp tim chậm và huyết áp thấp. Sau khi đánh giá ban đầu, các em được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh để theo dõi liên tục. Người cha và mẹ cũng có diễn tiến tương tự, được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Trong quá trình điều trị, các bệnh nhân được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và chăm sóc hỗ trợ. Những ngày sau đó, các triệu chứng tiêu hóa và toàn thân giảm dần, tình trạng choáng váng, mệt lả cải thiện, nhịp tim và huyết áp ổn định trở lại. Hướng xử trí chủ yếu tập trung vào ổn định huyết động, bù dịch và theo dõi diễn tiến nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Sau hơn 3 ngày điều trị, tình trạng lâm sàng của các thành viên trong gia đình cải thiện tốt, không ghi nhận biến chứng. Các chỉ số sinh tồn duy trì trong giới hạn an toàn và cả gia đình được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Cá mú đỏ là loại cá sống ở gần rạn san hô. Ảnh: Redseacreatures.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hà Phương, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh, việc nhiều người cùng xuất hiện triệu chứng sau một bữa ăn cá biển là dấu hiệu gợi ý quan trọng. Kết hợp với loại cá được sử dụng là cá mú, cùng các biểu hiện rối loạn tiêu hóa và tim mạch, ê-kíp điều trị nghĩ nhiều đến ngộ độc Ciguatoxin.

Ciguatoxin là độc tố có nguồn gốc từ vi tảo biển, tích lũy trong cá qua chuỗi thức ăn và không bị phá hủy bởi nấu chín hay chế biến thông thường. Ngộ độc Ciguatoxin không chỉ gây nôn ói, tiêu chảy, đau bụng mà còn có thể gây mệt lả, choáng váng, rối loạn thần kinh và ảnh hưởng tim mạch như nhịp tim chậm, tụt huyết áp.

Bác sĩ Phương cho biết ngộ độc Ciguatoxin có biểu hiện đa dạng và diễn tiến khó lường, hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu. Điều trị chủ yếu là chăm sóc hỗ trợ và theo dõi sát tại cơ sở y tế, đặc biệt khi có dấu hiệu ảnh hưởng tim mạch - huyết động.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Phương khuyến cáo người dân nên đến cơ sở y tế thăm khám khi xuất hiện biểu hiện bất thường sau ăn cá biển. Đặc biệt, nếu có choáng váng, mệt lả, nhịp tim chậm, huyết áp thấp hoặc nhiều người cùng có triệu chứng sau một bữa ăn, cần được theo dõi kịp thời để hạn chế nguy cơ biến chứng và đảm bảo hồi phục an toàn.