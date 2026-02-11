Bác sĩ chia sẻ về tình trạng chấn thương của U23 Việt Nam

Cầu thủ U23 liên tiếp chấn thương trong thời gian ngắn. Theo các chuyên gia, vấn đề còn nằm ở giới hạn thể chất của lứa tuổi này.

Nhóm cầu thủ U23 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện về thể chất. Ảnh: AFC.

Chỉ trong thời gian ngắn, bóng đá Việt Nam liên tiếp chứng kiến những cầu thủ trẻ rời sân vì chấn thương. Từ Hiểu Minh, Thái Sơn đến Phạm Minh Phúc, các gương mặt U23 lần lượt gục ngã sau những pha va chạm hoặc tình huống xử lý ở cường độ cao, có người phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Chuỗi chấn thương nối tiếp nhau không chỉ cho thấy áp lực thi đấu ngày càng lớn, mà còn đặt ra dấu hỏi về thể trạng và khả năng chịu tải của cầu thủ ở lứa tuổi U23.

Thể chất chưa hoàn thiện hoàn toàn

Nhiều cầu thủ U23 hiện nay đã thi đấu ở cường độ rất cao. Tuy nhiên, khác với những cầu thủ đã bước qua giai đoạn phát triển thể chất, nhóm cầu thủ U23 về mặt sinh lý vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Huy Thọ, bác sĩ đội tuyển quốc gia Việt Nam, đánh giá ở độ tuổi này, hệ cơ - gân - xương, cũng như khả năng chịu tải dài hạn chưa đạt được độ ổn định như các cầu thủ trưởng thành, giàu kinh nghiệm thi đấu.

Sự chênh lệch này khiến cầu thủ U23 dễ trở thành nhóm chịu rủi ro cao khi phải duy trì mật độ thi đấu lớn trong thời gian dài. Theo bác sĩ Thọ, ở giai đoạn này, cơ thể cầu thủ trẻ dễ gặp các chấn thương quá tải, chấn thương cơ tái phát hoặc suy giảm phong độ nếu không được quản lý tải vận động hợp lý. Những hệ lụy ấy không chỉ ảnh hưởng đến từng giải đấu cụ thể, mà còn có thể để lại tác động lâu dài lên quá trình phát triển sự nghiệp của cầu thủ.

Cũng theo vị bác sĩ đội tuyển, không phải cầu thủ nào cũng phản ứng giống nhau trước cùng một khối lượng thi đấu. Sự khác biệt đến từ nền tảng thể lực, khả năng hồi phục, tiền sử chấn thương, cũng như vai trò và số phút thi đấu trên sân.

Có cầu thủ phải thi đấu liên tục với tần suất cao, có người chỉ được sử dụng theo từng thời điểm. Có cầu thủ từng nhiều lần chấn thương, trong khi những người khác ít gặp vấn đề về thể trạng, dẫn đến khả năng chịu tải không đồng đều.

Mỗi cầu thủ có khả năng chịu tải khác nhau. Ảnh: AFC.

Ngoài yếu tố cá nhân, cách các CLB tiếp nhận và quản lý cầu thủ sau khi trở về từ đội tuyển cũng đóng vai trò then chốt.

“Nếu không có sự điều chỉnh phù hợp về cường độ tập luyện, những cầu thủ chịu tải nhiều sẽ dễ rơi vào tình trạng quá tải và chấn thương hơn”, bác sĩ Thọ nói.

Chuỗi chấn thương gia tăng ở lứa cầu thủ U23 hiện tại còn gắn liền với lịch thi đấu dày đặc. Theo bác sĩ Thọ, sau những giải đấu kéo dài và có mật độ cao như SEA Games hay U23 châu Á, phần lớn cầu thủ đều rơi vào tình trạng quá tải tích lũy.

Trong lúc thi đấu, cơ thể vẫn có thể duy trì hiệu suất nhờ động lực cạnh tranh, sự hưng phấn tinh thần và mức độ tập trung cao. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cơ thể không bị bào mòn.

Thực tế, xuyên suốt giải đấu, hệ cơ - gân - khớp của cầu thủ phải liên tục hứng chịu những vi chấn thương nhỏ, lặp đi lặp lại. Khi giải đấu khép lại và cường độ vận động giảm xuống, các tổn thương này bắt đầu bộc lộ rõ hơn. Nếu cầu thủ không có đủ thời gian hồi phục mà phải lập tức quay lại tập luyện và thi đấu cho CLB, nguy cơ chấn thương sẽ tăng lên đáng kể.

Tâm lý cũng là một phần nguyên nhân

Bổ sung thêm góc nhìn, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học Thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho rằng yếu tố tâm lý sau thành công cũng cần được tính đến.

Sau những giải đấu thành công ở cấp độ khu vực, nhiều cầu thủ trẻ rơi vào trạng thái hưng phấn cao, thi đấu với cường độ lớn và thiếu sự tiết chế. So với các đàn anh giàu kinh nghiệm, nhóm cầu thủ này thường gặp nhiều thách thức hơn trong việc giữ được “cái đầu lạnh”, điều chỉnh nhịp độ thi đấu và kiểm soát rủi ro ở các tình huống va chạm hoặc tăng tốc, từ đó làm gia tăng nguy cơ chấn thương.

Tâm lý hưng phấn cũng là lý do khiến các cầu thủ thi đấu thiếu sự tiết chế. Ảnh: AFC.

Bên cạnh đó, sự khác biệt về môi trường thi đấu cũng tạo ra thách thức đáng kể. Theo bác sĩ Trần Anh Vũ, tại các giải trẻ hoặc đấu trường U23, cầu thủ thường thi đấu với nhóm đồng trang lứa, mức độ chênh lệch về thể hình, sức mạnh và kinh nghiệm không quá lớn.

Tuy nhiên, khi trở về V.League và các giải quốc nội, cầu thủ U23 phải đối mặt với đối thủ lớn tuổi hơn, dày dạn kinh nghiệm và có khả năng xử lý va chạm chủ động, quyết liệt hơn.

Trong bối cảnh đó, cầu thủ trẻ, do còn hạn chế về trải nghiệm thực chiến, đôi khi chưa kịp điều chỉnh tư thế hoặc kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả, từ đó làm gia tăng nguy cơ chấn thương.