Đường lây truyền của bệnh sùi mào gà

Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV. Phần lớn lành tính, nhưng một số trường hợp đồng nhiễm HPV nguy cơ cao có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân sùi mào gà. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Phú An, khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, sùi mào gà thường không biểu hiện triệu chứng rõ ràng ngay sau khi nhiễm. Người bệnh có thể mang virus HPV trong thời gian dài mà không hề hay biết.

Khi bệnh tiến triển, một số dấu hiệu có thể xuất hiện như các nốt mụn nhỏ, mềm, gồ lên, bề mặt sần sùi hoặc có hình dạng giống súp lơ ở vùng sinh dục, hậu môn hoặc miệng. Các tổn thương này đôi khi rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo nên dễ bị bỏ qua.

Sùi mào gà chủ yếu lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn, bao gồm quan hệ qua đường âm đạo, hậu môn hoặc miệng với người mang virus HPV. Virus có thể xâm nhập qua các vết trầy xước rất nhỏ trên da hoặc niêm mạc trong quá trình tiếp xúc thân mật.

Virus này cũng có khả năng lây gián tiếp qua việc dùng chung đồ dùng cá nhân như khăn tắm, đồ lót hoặc đồ chơi tình dục, tuy nhiên nguy cơ thấp hơn nhiều so với lây truyền trực tiếp.

Bác sĩ An cho biết dù quan hệ tình dục là con đường lây truyền chính, sùi mào gà vẫn có thể lây qua tiếp xúc da kề da ở vùng sinh dục mà không xảy ra giao hợp. Đặc biệt khi da hoặc niêm mạc có vết xước nhỏ.

Ngoài ra, HPV hiếm khi lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình sinh thường. Một số trường hợp rất hiếm có thể gây u nhú đường hô hấp tái phát ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Bác sĩ An cho hay đa số các trường hợp sùi mào gà do các chủng HPV nguy cơ thấp gây ra và không dẫn đến ung thư. Tuy nhiên, một số bệnh nhân có thể đồng nhiễm các chủng HPV nguy cơ cao như HPV 16, 18, những chủng có liên quan chặt chẽ đến ung thư cổ tử cung, âm đạo, hậu môn, dương vật và vòm họng.

"Do đó, việc xét nghiệm định type HPV và tầm soát ung thư sớm đóng vai trò quan trọng, đặc biệt với những người có tổn thương sùi mào gà tái phát hoặc kéo dài", bác sĩ An nói.

Hiện nay, xét nghiệm PCR được xem là tiêu chuẩn vàng để xác định chính xác chủng virus. Bên cạnh đó, các xét nghiệm tế bào học như Pap smear, ThinPrep Pap test và mô bệnh học giúp phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư, từ đó can thiệp kịp thời.

Về mặt điều trị, các phương pháp điều trị sùi mào gà hiện nay chủ yếu nhằm loại bỏ tổn thương và kiểm soát triệu chứng, bao gồm đốt điện, đốt laser CO₂, xịt nitơ lỏng hoặc sử dụng thuốc bôi tại chỗ. Tùy tình trạng bệnh, vị trí tổn thương và nhu cầu của người bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp phù hợp.

Bác sĩ An lưu ý, sùi mào gà có thể tái phát do virus HPV vẫn tồn tại trong cơ thể. Vì vậy, việc tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ và thực hành tình dục an toàn là yếu tố then chốt giúp giảm nguy cơ lây nhiễm và biến chứng lâu dài.