Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Đường lây truyền của bệnh sùi mào gà

  • Thứ ba, 10/2/2026 20:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV. Phần lớn lành tính, nhưng một số trường hợp đồng nhiễm HPV nguy cơ cao có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

sui mao ga anh 1

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân sùi mào gà. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Phú An, khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, sùi mào gà thường không biểu hiện triệu chứng rõ ràng ngay sau khi nhiễm. Người bệnh có thể mang virus HPV trong thời gian dài mà không hề hay biết.

Khi bệnh tiến triển, một số dấu hiệu có thể xuất hiện như các nốt mụn nhỏ, mềm, gồ lên, bề mặt sần sùi hoặc có hình dạng giống súp lơ ở vùng sinh dục, hậu môn hoặc miệng. Các tổn thương này đôi khi rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo nên dễ bị bỏ qua.

Sùi mào gà chủ yếu lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn, bao gồm quan hệ qua đường âm đạo, hậu môn hoặc miệng với người mang virus HPV. Virus có thể xâm nhập qua các vết trầy xước rất nhỏ trên da hoặc niêm mạc trong quá trình tiếp xúc thân mật.

Virus này cũng có khả năng lây gián tiếp qua việc dùng chung đồ dùng cá nhân như khăn tắm, đồ lót hoặc đồ chơi tình dục, tuy nhiên nguy cơ thấp hơn nhiều so với lây truyền trực tiếp.

Bác sĩ An cho biết dù quan hệ tình dục là con đường lây truyền chính, sùi mào gà vẫn có thể lây qua tiếp xúc da kề da ở vùng sinh dục mà không xảy ra giao hợp. Đặc biệt khi da hoặc niêm mạc có vết xước nhỏ.

Ngoài ra, HPV hiếm khi lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình sinh thường. Một số trường hợp rất hiếm có thể gây u nhú đường hô hấp tái phát ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Bác sĩ An cho hay đa số các trường hợp sùi mào gà do các chủng HPV nguy cơ thấp gây ra và không dẫn đến ung thư. Tuy nhiên, một số bệnh nhân có thể đồng nhiễm các chủng HPV nguy cơ cao như HPV 16, 18, những chủng có liên quan chặt chẽ đến ung thư cổ tử cung, âm đạo, hậu môn, dương vật và vòm họng.

"Do đó, việc xét nghiệm định type HPV và tầm soát ung thư sớm đóng vai trò quan trọng, đặc biệt với những người có tổn thương sùi mào gà tái phát hoặc kéo dài", bác sĩ An nói.

Hiện nay, xét nghiệm PCR được xem là tiêu chuẩn vàng để xác định chính xác chủng virus. Bên cạnh đó, các xét nghiệm tế bào học như Pap smear, ThinPrep Pap test và mô bệnh học giúp phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư, từ đó can thiệp kịp thời.

Về mặt điều trị, các phương pháp điều trị sùi mào gà hiện nay chủ yếu nhằm loại bỏ tổn thương và kiểm soát triệu chứng, bao gồm đốt điện, đốt laser CO₂, xịt nitơ lỏng hoặc sử dụng thuốc bôi tại chỗ. Tùy tình trạng bệnh, vị trí tổn thương và nhu cầu của người bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp phù hợp.

Bác sĩ An lưu ý, sùi mào gà có thể tái phát do virus HPV vẫn tồn tại trong cơ thể. Vì vậy, việc tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ và thực hành tình dục an toàn là yếu tố then chốt giúp giảm nguy cơ lây nhiễm và biến chứng lâu dài.

Những lời từ trái tim bác sĩ

Từ những kiến thức y khoa được chia sẻ một cách dễ hiểu, gần gũi, cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe uy tín cho độc giả đến những câu chuyện đời, chuyện nghề tự mình chứng kiến và trải nghiệm, nhiều bác sĩ đã tạo nên những cuốn sách giàu giá trị, được đánh giá cao.

Dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu vitamin E

Vitamin E là một vi chất dinh dưỡng quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ tế bào, duy trì làn da, mái tóc, thị lực và tăng cường hệ miễn dịch.

9 giờ trước

Cao điểm tiệc tùng, nam giới TP.HCM ồ ạt nhập viện

Những ngày cận Tết, bệnh viện tại TP.HCM ghi nhận ca viêm tụy cấp tăng đột biến do rượu bia dồn dập và ăn uống thiếu kiểm soát, khiến nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng.

10 giờ trước

3 nguyên tắc sử dụng vitamin D để đạt hiệu quả tối ưu

Vitamin D giữ vai trò then chốt đối với xương, miễn dịch và sức khỏe toàn thân, song lại là vi chất dễ bị thiếu hụt.

11 giờ trước

Nguyễn Thuận

sùi mào gà ung thư HPV quan hệ tình dục

    Đọc tiếp

    Can benh am tham o dan ong, nguy co ung thu rinh rap hinh anh

    Căn bệnh âm thầm ở đàn ông, nguy cơ ung thư rình rập

    15 giờ trước 07:23 10/2/2026

    0

    Nhiều đàn ông coi rối loạn tiểu tiện là "chuyện tuổi già", nhưng phì đại tuyến tiền liệt nếu kéo dài có thể gây biến chứng nguy hiểm, làm tăng nguy cơ ung thư và suy giảm chất lượng sống.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý