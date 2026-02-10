Trẻ bị thủy đậu ăn gì để nhanh khỏi?

Bệnh thủy đậu lành tính nhưng dễ gây biến chứng nguy hiểm cho trẻ nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách.

Trẻ bị thủy đậu có thể cảm thấy không khỏe, khó chịu trong vài ngày. Ảnh: Parents.

Bệnh thủy đậu là do virus Varicella Zoster gây ra. Đây là bệnh lành tính nhưng cần được phát hiện sớm và chăm sóc chu đáo. Bệnh phổ biến và hầu hết ảnh hưởng trẻ em, nhưng mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh. Thông thường, trẻ em mắc bệnh thủy đậu trước 10 tuổi.

Thủy đậu là bệnh rất dễ lây lan với các triệu chứng khó chịu. Tuy nhiên, hầu hết trẻ đều có thể chữa khỏi bằng thuốc và chế độ ăn uống phù hợp. Uống đủ nước và duy trì chế độ ăn uống thích hợp là biện pháp tốt nhất để kiểm soát bệnh thủy đậu.

Dưới đây là các loại thực phẩm dễ tiêu hóa và không gây khó chịu cho trẻ mà cha mẹ nên cho con ăn khi bị thủy đậu:

Uống đủ nước, thức ăn lỏng

Theo Healthline, việc giữ đủ nước là khía cạnh quan trọng trong quá trình hồi phục sau bệnh thủy đậu. Uống nhiều loại đồ uống giúp bù nước giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn và ngăn ngừa mất nước. Một số loại đồ uống bù nước có thể bổ sung vào chế độ ăn uống khi trẻ bị thủy đậu là nước dừa, nước lọc, đồ uống bổ sung chất điện giải và đồ uống ít đường.

Thực phẩm mát

Bệnh do virus này tạo ra rất nhiều nhiệt trong cơ thể khiến trẻ dễ bị sốt cao trong giai đoạn này. Bằng cách ăn các thực phẩm mát như kem, phô mai tươi, kefir, sữa chua và sinh tố, cơ thể bé sẽ không bị quá nóng và hạn chế kích ứng.

Trái cây và rau quả không có tính axit

Theo Only My Health, trái cây và rau củ chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục. Tuy nhiên, khi trẻ bị thủy đậu, cha mẹ nên ưu tiên cho con ăn các loại rau củ và trái cây không có tính axit như chuối, đào, dưa, dưa chuột, rau bina, bông cải xanh và cải xoăn. Những thực phẩm này có lợi trong việc ngăn ngừa cơ thể tiết ra histamin, chất dẫn đến nhiễm trùng và ngứa ngáy.

Chuối là một trong những loại trái cây không có tính axit hỗ trợ quá trình hồi phục cho trẻ bị thủy đậu. Ảnh: Very Well Health.

Thức ăn mềm

Bệnh thủy đậu thường gây ra các vết xước trong miệng, có thể bị viêm nếu trẻ ăn nhiều thức ăn giàu chất xơ. Trong trường hợp này, ăn thức ăn mềm sẽ giúp dễ chịu hơn cho miệng và hệ tiêu hóa. Một số loại thức ăn mềm cha mẹ có thể cho con ăn khi bao gồm thịt gà luộc, khoai tây và khoai lang nghiền, trứng bác, đậu phụ và cá hấp.

Thực phẩm nhạt

Bệnh thủy đậu gây ra các vết trầy xước/vết bầm tím trên cơ thể. Thức ăn cay có thể làm trầm trọng thêm các vết bầm tím này và gây mất nước. Do đó, trẻ bị thủy đậu nên ăn những thực phẩm nhạt, không gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Nên ăn những thực phẩm mềm và dễ tiêu hóa như cơm, cháo, mì, bột yến mạch…

Trong khi đó, cha mẹ cần lưu ý một số loại thực phẩm có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng khi trẻ bị thủy đậu, bao gồm:

Thực phẩm mặn như khoai tây chiên, bỏng ngô, các loại hạt rang muối và đồ chiên rán có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh.

Đồ ăn cay có thể gây kích ứng miệng, sẽ không giúp hồi phục mà còn làm rối loạn hệ tiêu hóa.

Các thực phẩm giàu chất béo bão hòa như bơ, thịt đỏ làm tăng mức độ viêm nhiễm ở người mắc bệnh thủy đậu và làm chậm quá trình hồi phục.

Thực phẩm chứa đường như bánh kẹo làm suy yếu hệ miễn dịch của cơ thể, dẫn đến viêm nhiễm, làm trầm trọng thêm các triệu chứng hoặc làm giảm khả năng phục hồi.