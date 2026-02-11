Loại thịt được xếp hàng nhóm gây ung thư số một

Là lựa chọn hàng đầu cho những bữa ăn nhanh, nhưng thịt nguội lại đang nằm trong "danh sách đen" của WHO với rủi ro gây ung thư tương đương thuốc lá.

Thịt nguội, xúc xích, dăm bông hay thịt hun khói được WHO xếp vào nhóm có nguy cơ gây ung thư ở người. Ảnh: Mortadellahead.

Thịt nguội, dăm bông, xúc xích, salami hay thịt hun khói đều thuộc nhóm thịt chế biến sẵn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các sản phẩm này được xếp vào Nhóm 1, nhóm chất có thể gây ung thư ở người.

Kết luận trên được đưa ra sau nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên thịt chế biến sẵn làm tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp và rối loạn chuyển hóa cũng gia tăng.

Mối lo ngại chính nằm ở các chất bảo quản như nitrit, quá trình xông khói và hàm lượng muối cao. Những yếu tố này có thể tạo ra các hợp chất gây hại trong quá trình chế biến và đun nấu. Do đó, để bảo vệ sức khỏe, chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng nên ưu tiên các thực phẩm ít chế biến và kiểm soát được bảng thành phần.

Vì sao thịt nguội tiềm ẩn nhiều rủi ro?

So với thịt tươi, thịt nguội trải qua nhiều công đoạn chế biến để kéo dài thời gian bảo quản. Trong quá trình này, nhà sản xuất thường sử dụng muối, chất tạo màu, chất chống oxy hóa và phụ gia.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nitrit có thể kết hợp với protein trong thực phẩm và hình thành nitrosamine, hợp chất liên quan trực tiếp đến nguy cơ ung thư. Bên cạnh đó, hàm lượng natri cao trong thịt nguội cũng góp phần làm tăng nguy cơ cao huyết áp và tổn thương mạch máu.

Việc sử dụng thịt nguội thường xuyên trong sandwich, mì ý, salad hay bữa sáng tiện lợi vô tình khiến nhiều người vượt quá mức tiêu thụ an toàn mà không nhận ra. Do đó, để bảo vệ sức khỏe, chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng nên ưu tiên các thực phẩm ít chế biến và kiểm soát được bảng thành phần.

Chuyển sang nguồn đạm từ thịt tươi

Thay thế thịt nguội không đồng nghĩa với việc từ bỏ những bữa ăn nhanh gọn. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể lựa chọn các nguồn đạm tươi, ít chế biến để đảm bảo dinh dưỡng và an toàn.

Ức gà nướng là lựa chọn phổ biến nhờ giàu protein, ít chất béo và dễ chế biến. Chỉ cần ướp với dầu ô liu và gia vị cơ bản, người dùng có thể chuẩn bị sẵn cho nhiều bữa ăn trong tuần.

Thịt bò nướng cũng là giải pháp thay thế phù hợp. Một miếng thăn bò nướng lò hoặc áp chảo mang lại hương vị đậm đà mà không cần phụ gia bảo quản.

Ngoài ra, gà quay sẵn tại siêu thị cũng giúp tiết kiệm thời gian. Việc lọc lấy phần thịt để làm nhân bánh mì hoặc trộn salad vừa tiện lợi vừa an toàn hơn so với thực phẩm đóng gói.

Ức gà nướng là lựa chọn phổ biến nhờ giàu protein, ít chất béo và dễ chế biến. Ảnh: Kitchen Stories.

Đa dạng thực đơn với cá và trứng

Hải sản và trứng là những nguồn đạm giàu dinh dưỡng, dễ kết hợp trong các bữa ăn nhẹ. Salad cá ngừ với dầu ôliu là lựa chọn phổ biến. Khi trộn cùng rau xanh và gia vị, món ăn này vừa tiết kiệm vừa đảm bảo năng lượng.

Salad trứng cũng được nhiều người ưa chuộng nhờ dễ chế biến. Trứng luộc nghiền kết hợp với mù tạt, sữa chua hoặc thảo mộc tạo nên hương vị béo nhẹ, không phụ thuộc vào thực phẩm xông khói.

Cá hồi đóng hộp hoặc cá hồi xông khói mang lại giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là omega-3. Tuy nhiên, với cá hồi xông khói, người dùng vẫn nên sử dụng ở mức vừa phải do hàm lượng muối cao.

Xu hướng ăn “xanh” từ thực vật

Cùng với lo ngại về sức khỏe, nhiều người đang chuyển sang chế độ ăn ưu tiên thực vật. Sandwich rau củ nướng kết hợp với sốt hummus mang lại cảm giác no lâu, giàu chất xơ và ít chất béo bão hòa. Đây là lựa chọn phù hợp cho người ăn chay hoặc muốn giảm thịt.

Salad đậu gà cũng là món ăn được ưa chuộng nhờ kết cấu gần giống cá ngừ, giàu protein thực vật và khoáng chất. Phô mai Halloumi là loại phô mai có thể áp chảo không chảy đang trở thành lựa chọn mới cho các bữa ăn nhanh, giúp thay thế lát thịt nguội truyền thống.

Cách điều chỉnh thói quen ăn uống an toàn

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng thay đổi thói quen ăn uống không cần quá đột ngột. Điều quan trọng là ưu tiên thực phẩm nguyên bản, ít chế biến và tự chuẩn bị bữa ăn khi có thể.

Trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, người tiêu dùng nên đọc kỹ nhãn mác, ưu tiên sản phẩm có thành phần đơn giản, không chứa nitrit, nitrat hoặc chất bảo quản nhân tạo.

Bên cạnh đó, việc kết hợp đa dạng nguồn đạm, tăng cường rau xanh và hạn chế đồ ăn mặn sẽ giúp giảm nguy cơ bệnh tật về lâu dài.

Những thay đổi nhỏ trong lựa chọn thực phẩm mỗi ngày không chỉ giúp hạn chế tiếp xúc với các chất gây hại, mà còn góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và bền vững hơn.