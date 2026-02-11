Bộ Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm giám sát y tế tại sân bay Nội Bài

Bộ Y tế vừa kiểm tra công tác phòng chống dịch tại sân bay Nội Bài khi lượng khách quốc tế tăng cao dịp Tết, cảnh giác nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, đặc biệt virus Nipah.

Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã đến kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm công tác giám sát y tế tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Tăng cảnh giác dịch bệnh xâm nhập qua đường hàng không

Tại sân bay Nội Bài, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hệ thống giám sát y tế đối với người nhập cảnh, bao gồm việc vận hành máy đo thân nhiệt tự động, bố trí nhân lực thường trực và quy trình phát hiện sớm - cách ly - xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm. Trọng tâm được đặt vào việc giám sát các bệnh nguy hiểm mới nổi và tái nổi có nguy cơ xâm nhập qua đường hàng không.

Đoàn cũng làm việc với các đơn vị liên quan về phương án ứng phó với bệnh do virus Nipah - bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang được ngành y tế theo dõi sát sao trong bối cảnh giao lưu, đi lại quốc tế gia tăng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ gia tăng dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhập qua đường hàng không. Bà yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, duy trì cảnh giác cao độ và thực hiện nghiêm công tác giám sát y tế tại cửa khẩu.

Theo báo cáo nhanh của Giám đốc CDC Hà Nội Bùi Văn Hào, lưu lượng hành khách quốc tế nhập cảnh qua sân bay Nội Bài trong dịp Tết tăng cao, làm gia tăng nguy cơ các dịch bệnh truyền nhiễm từ bên ngoài xâm nhập. Trước tình hình này, ngành y tế Thủ đô đã tăng cường giám sát tại cửa khẩu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng hải quan và an ninh hàng không để phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ.

Ông Hào cho biết trong năm 2025, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát tốt, không ghi nhận các bệnh nguy hiểm xâm nhập như Ebola, MERS-CoV, Marburg hay Chikungunya.

CDC Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giám sát chủ động tại 70 bệnh viện, phòng khám và cộng đồng; duy trì các đội cơ động chống dịch trong suốt kỳ nghỉ Tết; đồng thời tổ chức tập huấn cho mạng lưới y tế cơ sở về giám sát và phòng chống bệnh do virus Nipah. Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh trên các nền tảng số nhằm nâng cao nhận thức phòng bệnh cho người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nghe đại diện các đơn vị báo cáo công tác phòng, chống dịch tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Bộ Y tế.

Về chuẩn bị vật tư, hóa chất phòng chống dịch, CDC Hà Nội hiện dự trữ 1.000 kg Cloramin B, 500 lít hóa chất diệt muỗi, hàng nghìn bộ trang phục phòng hộ cá nhân cùng nhiều máy phun khử khuẩn. Tại 126 trạm y tế phường, xã, hệ thống máy phun và hóa chất cũng được đảm bảo đầy đủ, sẵn sàng triển khai khi có tình huống phát sinh.

Thành phố tiếp tục duy trì hoạt động tiêm chủng mở rộng, rà soát và tổ chức tiêm bù, tiêm vét các loại vaccine theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhằm tăng cường miễn dịch cộng đồng.

Hà Nội tính phương án cách ly, điều trị khi dịch xâm nhập

Nêu ý kiến tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho rằng công tác truyền thông y tế tại sân bay cần được đổi mới mạnh mẽ theo hướng hiện đại, trực quan và hiệu quả hơn.

Thay vì sử dụng các bảng thông tin cố định, ngành y tế nên đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng màn hình điện tử, tivi, video clip tuyên truyền về nhận biết và phòng ngừa dịch bệnh, với nội dung và ngôn ngữ linh hoạt, phù hợp với hành khách quốc tế.

Ông cũng nhấn mạnh việc chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế tối thiểu phục vụ phòng chống dịch, từ thùng rác, túi nylon y tế đến trang phục bảo hộ cá nhân, để tránh lúng túng khi xảy ra tình huống. Công tác tập huấn cho lực lượng kiểm dịch tại sân bay cần được tổ chức thường xuyên, chia theo nhiều ca để bảo đảm cập nhật kiến thức và quy trình xử lý, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

Liên quan quản lý các trường hợp nghi ngờ, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị cần truyền tải đầy đủ dữ liệu dịch tễ từ sân bay về địa phương, đồng thời in rõ các số điện thoại đường dây nóng trên tờ rơi để người dân dễ dàng liên hệ khi cần hỗ trợ. Việc tổ chức luồng vận chuyển bệnh nhân khoa học, hạn chế lây nhiễm chéo cũng được xác định là yêu cầu cấp thiết.

Từ thực tế này, ông Diện cho rằng thành phố cần sớm rà soát hệ thống bệnh viện gần sân bay, đặc biệt là các cơ sở có khoa truyền nhiễm đạt chuẩn, nhằm bảo đảm khả năng cách ly và điều trị kịp thời, an toàn cho cộng đồng nếu phát sinh ca bệnh.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Hương yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tiếp tục tăng cường giám sát tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chủ động phối hợp với các đơn vị trung ương để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh do virus Nipah.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu Sở Y tế Hà Nội sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh do virus Nipah. Ảnh: Bộ Y tế.

Thứ trưởng đề nghị Sở Y tế tham mưu UBND TP Hà Nội tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán 2026; xây dựng các kế hoạch dự phòng theo từng tình huống, bảo đảm đủ hóa chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực. Công tác giám sát y tế tại cửa khẩu phải được duy trì nghiêm, đặc biệt với hành khách đến từ vùng có dịch, sẵn sàng phương án xử lý, cách ly và vận chuyển an toàn theo đúng quy trình chuyên môn.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần rà soát, củng cố năng lực đáp ứng gồm nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế và phương án phối hợp liên ngành để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong dịp cao điểm. Truyền thông phòng bệnh trên nền tảng số cần được tăng cường, cung cấp thông tin khuyến nghị rõ ràng để kiều bào và du khách chủ động theo dõi sức khỏe sau khi nhập cảnh.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, khó thở, rối loạn tri giác hoặc dấu hiệu bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.