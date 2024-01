Món ăn độc lạ ngày Tết của người Singapore

Gỏi cá Yu Sheng, bánh tổ Nian Gao, thịt khô Bak Kwa và mì trường thọ là những món ăn nổi tiếng khi nói đến ẩm thực ngày Tết ở Singapore.

Món gỏi cá Yu Sheng truyền thống của Singapore mang ý nghĩa chúc một năm thịnh vương. Ảnh: ASEAN Records.

Có những món ăn mang ý nghĩa đặc biệt và thường chỉ xuất hiện trong dịp Tết ở Singapore. Bên cạnh đó, cũng có những món thông dụng, nhưng được người dân quan niệm rằng ăn vào những ngày Tết có thể mang lại may mắn và bình an, theo ASEAN Records.

Gỏi cá Yu Sheng

Người Singapore có phong tục ăn Yu Sheng trong năm mới với niềm tin sẽ gặp nhiều may mắn, thịnh vượng. Đây là món gỏi được làm từ 27 nguyên liệu gồm cá hồi, rau củ, các loại nước sốt và gia vị.

Mỗi loại nguyên liệu trong món ăn này đều mang một ý nghĩa riêng. Cá hồi tượng trưng cho sự sung túc, trong khi đó, bưởi và cà rốt đại diện cho may mắn, hạt tiêu thu hút nhiều tiền, dầu olive khiến công việc thuận lợi, đậu phộng nghĩa là sung túc, giàu có, trường thọ. Những sợi khoai tây thái sợi nhỏ còn ngụ ý cho hình ảnh sàn nhà phủ đầy vàng bạc.

Cách thưởng thức món này cũng khá đặc biệt, mọi người cùng quây quần bên bàn ăn, xới đều đĩa gỏi, gắp lên cao và chúc nhau may mắn trước khi ăn.

Với cách chế biến cầu kỳ và mang biểu tượng đặc biệt nên gỏi Yu Sheng hầu như chỉ xuất hiện trong những dịp trang trọng như Tết. Điều này khiến món ăn ý nghĩa hơn và trở thành đặc sản không thể thiếu trong những gia đình ở Singapore vào dịp Tết Nguyên Đán.

Bánh tổ Nian Gao

Bánh Nian Gao được làm từ bột nếp có độ kết dính cao, một ít đường, một ít gừng tạo nên vị dẻo xen lẫn vị ngọt dịu nhẹ, thanh thoát và được tạo hình mang ý nghĩa may mắn như con cá hay thỏi bạc.

Bánh Nian Gao có quanh năm nhưng mỗi khi Tết đến, doanh số bán bánh thường tăng vọt vì người Singapore tin rằng thưởng thức món bánh này vào những ngày đầu năm sẽ mang lại sự ngọt ngào và thắt chặt tình bạn.

Ý nghĩa tốt lành đến từ cách thực hiện và tên gọi: bánh là sự kết hợp giữa bột gạo nếp và các nguyên liệu khác, cách phát âm tên bánh gần giống với từ “phát triển”.

Món bánh tổ Nian Gao. Ảnh: ASEAN Records.

Thịt khô Bak Kwa

Món thịt khô Bak Kwa dùng để ăn vặt rất phổ biến tại Singapore và cũng được xem là ẩm thực truyền thống trong ngày Tết.

Có nguồn gốc từ ẩm thực Trung Hoa, theo thời gian, hương vị của Bak Kwa được biến tấu nhiều kiểu theo khẩu vị của người dân Singapore và nguyên liệu được mở rộng thêm như khô thịt heo, bò, gà.

Thay vì nướng trên lửa than như kiểu truyền thống, Bak Kwa được sấy khô bằng máy, bảo đảm dinh dưỡng, độ an toàn vệ sinh thực phẩm và hương vị thơm ngon. Món ăn vặt này mang màu đỏ và được gói bằng loại giấy cũng màu đỏ để biểu trưng cho sự may mắn.

Ở bất kỳ thời điểm nào trong năm, món ăn này cũng thu hút nhiều du khách thưởng thức và mua làm quà tặng.

Món thịt khô Bak Kwa ở Singapore. Ảnh: Peng Guan.

Mì trường thọ (Chang shou mian)

Bắt nguồn từ Trung Quốc, món mì trường thọ nổi tiếng cũng được yêu chuộng tại Singapore trong năm mới với mong ước người ăn sẽ sống lâu và luôn khỏe mạnh. Thường ăn kèm với mù tạt, món ăn này được chế biến đặc biệt để giữ cho sợi mì dai và dài, tượng trương cho sự trường thọ như tên gọi.

Mì trường thọ xuất hiện trong những bữa ăn gia đình còn là một cách thể hiện sự hiếu thảo và lời chúc phúc của con cái với ông bà, cha mẹ.

Mì trường thọ ở Singapore. Ảnh: ASEAN Records.