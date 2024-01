9 thực phẩm càng ăn càng trẻ để đón Tết

Một số chất dinh dưỡng trong thực phẩm có thể giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa và duy trì làn da khỏe mạnh khi chúng ta già đi.

Một số thực phẩm như cá hồi, khoai lang, cà chua... có nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn bạn nghĩ.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra chế độ ăn uống không chỉ giúp tăng khả năng phục hồi trên da mà còn có thể gây tổn thương cho da khi bạn già đi. Dưới đây là 10 thực phẩm gợi ý bạn nên bổ sung thường xuyên để cải thiện sức khỏe và làn da trẻ trung, khỏe mạnh, theo Eat This, Not That.

Cá nhiều chất béo

Cá rất giàu chất béo lành mạnh như axit béo omega-3. Theo chuyên gia dinh dưỡng Mary Sabat (Mỹ), omega-3 giúp duy trì sức khỏe của tim mạch và não bộ, cũng như giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Ngoài việc giúp tim và não của bạn khỏe hơn, thực phẩm giàu omega-3 như cá còn giúp bạn duy trì làn da trẻ trung hơn.

Ví dụ, cá hồi rất giàu axit béo omega-3 như EPA và DHA, và những chất béo thiết yếu này hỗ trợ sức khỏe của da bằng cách duy trì màng tế bào và giảm viêm. Những chất béo lành mạnh này cũng có thể thúc đẩy độ đàn hồi và hydrat hóa của da, mang lại cho bạn một làn da trẻ trung và tươi sáng.

Quả mọng

Khi nói đến thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, quả mọng là lựa chọn hàng đầu.

Tổn thương do stress oxy hóa gây ra bởi các gốc tự do cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe làn da của bạn. Vì vậy, chuyên gia dinh dưỡng Sabat nói rằng ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như quả mọng "giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi lão hóa sớm và cải thiện sức khỏe toàn diện."

Các loại hạt

Chất chống oxy hóa tìm thấy trong các loại hạt có thể chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính khi về già".

Ví dụ, hạnh nhân là một nguồn vitamin E tốt, đồng thời cũng là chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi tổn thương oxy hóa, giúp duy trì độ đàn hồi và hydrat hóa của da, giảm các dấu hiệu lão hóa.

Các loại hạt cũng chứa axit béo omega-3 như hạt lanh, quả óc chó là một số nguồn axit béo omega-3 có nguồn gốc thực vật tốt nhất. Ăn những chất béo lành mạnh này góp phần làm chậm tốc độ lão hóa - cả bên trong và bên ngoài.

Chất chống oxy hóa tìm thấy trong các loại hạt có thể chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn và củ cải Thụy Sĩ là nguồn dinh dưỡng mạnh mẽ, cung cấp vitamin A, C và K, và các khoáng chất như sắt và canxi. Những chất dinh dưỡng này có thể tăng cường sức khỏe của da, hỗ trợ sản sinh collagen và chống lại tổn thương da do bức xạ tia cực tím.

Ngoài sức khỏe làn da, vitamin K cũng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác và vitamin C giúp làm chậm sự suy giảm nhận thức khi về già.

Trái bơ

Bơ rất giàu vitamin E. Chúng có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím và duy trì vẻ ngoài trẻ trung.

Trái bơ còn giàu chất béo lành mạnh, có thể cấp nước và nuôi dưỡng làn da. Ngoài ra, bơ có thể giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh bằng cách giảm nồng độ cholesterol xấu trong cơ thể.

Khoai lang

Khoai lang có chứa một hợp chất gọi là beta-carotene, chất tạo nên màu cam rực rỡ. Ngoài việc mang lại màu sắc cho loại rau này, hợp chất này cùng với các hợp chất thực vật khác cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Beta-carotene là tiền thân của vitamin A và giúp ích cho việc tăng cường sức khỏe của da và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng beta-carotene có thể giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính khác nhau.

Mặc dù nó được tìm thấy với hàm lượng nhỏ hơn, khoai lang cũng chứa vitamin C và E, giúp chống lại các gốc tự do và hỗ trợ sức khỏe của bạn.

Khoai lang giàu beta-carotene, vitamin C và E, có lợi cho mắt và cải thiện làn da.

Cà chua

Cà chua rất giàu hợp chất lycopene giúp chúng màu đỏ đẹp. Lycopene có đặc tính chống oxy hóa và được biết là bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và giảm các dấu hiệu lão hóa, có nghĩa là cà chua đóng một vai trò trong việc giúp bạn trông và cảm thấy trẻ hơn khi về già.

Một báo cáo được công bố trên Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế nói rằng chế độ ăn giàu lycopene có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cải thiện sức khỏe mạch máu của bạn.

Yogurt

Sữa chua là loại thực phẩm giàu probiotic, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và giúp hấp thụ chất dinh dưỡng. Không chỉ vậy, sữa chua cung cấp protein thiết yếu để duy trì sức khỏe cơ bắp và da, đồng thời góp phần giúp xương chắc khỏe nhờ hàm lượng canxi và vitamin D.

Trà xanh

Trà xanh có chứa polyphenol - đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG) - với đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Các hợp chất này giúp cải thiện độ đàn hồi của da và bảo vệ chống lại tác hại của bức xạ tia cực tím, giảm các dấu hiệu lão hóa da

Nghiên cứu còn chỉ ra rằng, polyphenol chính của nó - EGCG - có tác dụng làm chậm và thậm chí kéo dài tuổi thọ của bạn.

Để trông khỏe và trẻ hơn mỗi ngày, hãy thử thêm một tách trà xanh vào thói quen hàng ngày của bạn. Tuy nhiên, trong trà xanh vẫn chứa caffeine, vì vậy, những người nhạy cảm với caffeine chỉ nên uống một cốc vào buổi sáng.