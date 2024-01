5 loại nước uống đáng lựa chọn cho năm mới

Thói quen ăn uống lành mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa cảm cúm trong mùa Tết.

Lựa chọn những loại nước uống thanh lọc cơ thể sẽ giúp bạn khởi đầu ngày mới khỏe khoắn. Ảnh: Pexels.

Một lối sống lành mạnh với chất lượng giấc ngủ cao là những yếu tố cần thiết để tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng các thức uống có lợi cũng giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh, bảo vệ cơ thể khỏi các virus gây bệnh.

Trang Eat This, Not That gợi ý một số loại nước uống dưới đây giúp bạn thanh lọc cơ thể và tăng cường miễn dịch hiệu quả hơn.

Trà xanh

Trà xanh giàu flavonoid polyphenol mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe, từ giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư đến kiểm soát tình trạng viêm.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Molecules, trà xanh tăng cường khả năng miễn dịch thông qua các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào, chống lại quá trình oxy hóa và các loại oxy phản ứng. Đặc biệt, trà xanh không chứa calo và đem lại nhiều lợi ích sức khỏe khác được khoa học ghi nhận

Trà chanh gừng

Trà chanh gừng là lựa chọn tuyệt vời giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nghiền gừng tươi và vắt chanh sau đó pha loãng hỗn hợp này trong nước nóng, bạn sẽ có một ly trà thảo dược giàu vitamin C.

Trà chanh gừng chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch trong mùa lạnh. Ảnh: Pexels.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Chất chống oxy hóa, vitamin C cũng cung cấp các đặc tính chống viêm, giảm phản ứng miễn dịch tiêu cực.

Bên cạnh đó, gừng còn chứa hơn 100 hợp chất sinh học hoạt tính giúp chống buồn nôn, giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, cải thiện cholesterol, giảm viêm, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrients.

Nước cam, bưởi

Nước cam là lựa chọn hàng đầu khi bạn đang bị cảm lạnh hoặc cảm cúm. Các nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh rằng việc uống nước cam, quýt, hoặc bưởi... giúp tăng cường hệ miễn dịch một cách hiệu quả.

Theo nghiên cứu trên tạp chí Frontiers in Immunology, vitamin C và folate trong nước ép cam quýt giúp duy trì tính toàn vẹn của hàng rào miễn dịch và bảo vệ nhiều loại tế bào miễn dịch như tế bào tiêu diệt tự nhiên và tế bào. Ngoài ra, các hoạt chất sinh học trong cam quýt còn giúp chống viêm và tăng cường khả năng miễn dịch.

Nước ép cà chua

Cà chua rất giàu vitamin C và lycopene lớn một loại caroten chống oxy hóa có nhiều ưu điểm tốt cho sức khỏe và giúp giảm viêm nhiễm toàn thân.

Vì vậy, uống nước ép cà chua hoặc ăn súp cà chua sẽ rất hiệu quả khi bạn bị cảm lạnh, cảm cúm nhờ hàm lượng vitamin cao. Điều tuyệt vời là trong 24 0ml nước ép cà chua chỉ có 50 calo nhưng vẫn cung cấp đủ lượng vitamin C bạn cần trong một ngày.

Nước lọc

Cơ thể chúng ta có khoảng 60-70% là nước và mọi chức năng của cơ thể đều cần nước. Uống đủ nước là bước khởi đầu tốt để hệ miễn dịch hoạt động.

Khi cơ thể bị mất nước, nó có thể thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn, virus. Đó là lý do bạn phải đảm bảo uống đủ nước mỗi ngày, nhất là vào mùa lạnh.

Một nghiên cứu trong tạp chí Medical Hypotheses cho biết những người bị mất nước trước khi mắc Covid-19 có nguy cơ tử vong cao hơn. Các nhà nghiên cứu đề xuất rằng việc uống nhiều nước có thể giúp ngăn ngừa và giúp chống lại Covid-19 hiệu quả hơn.