Nhiều bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp cận Tết

Bệnh về đường hô hấp, cúm mùa tăng nhiều vào dịp cuối năm, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương dự báo tình hình dịch bệnh để có biện pháp phòng chống kịp thời.

Nhiều người dạo chơi ở đường sách TP.HCM. Ảnh: Chí Hùng.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết hiện tình hình bệnh truyền nhiễm trên thế giới vẫn phức tạp.

Nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực đã ghi nhận sự gia tăng trở lại các ca nhiễm Covid-19, cùng với sự lây lan của các bệnh về đường hô hấp khác.

Báo cáo tình hình dịch bệnh của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế trong năm 2023, số mắc các bệnh truyền nhiễm đều giảm. Tuy nhiên, ghi nhận sốt xuất huyết gia tăng tại Hà Nội, bệnh bạch hầu ghi nhận 57 ca mắc xảy ra cục bộ tại một số địa phương khu vực miền núi phía Bắc.

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2024 diễn ra với sự tham gia của nhiều điểm cầu khắp toàn quốc. Ảnh: HCDC.

Trong tháng 12/2023, theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thế giới ghi nhận gần 10.000 ca tử vong do Covid-19, số ca nhập viện tăng 42% so với tháng 11/2023. Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, chưa ổn định.

Miễn dịch đáp ứng do mắc bệnh hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian; virus liên tục biến đổi, gần nhất là biến thể JN.1 đã gia tăng nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu.

Nhiều quốc gia trên thế giới, trong khu vực đã ghi nhận sự gia tăng trở lại các ca nhiễm Covid-19 cùng với sự lây lan của các bệnh về đường hô hấp khác. Tại TP.HCM cũng đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể JN.1.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng cho biết các bệnh đường hô hấp, cúm mùa cũng phát sinh nhiều trong thời điểm cuối năm. TP Hà Nội thời gian qua ghi nhận sự gia tăng bệnh nhân mắc cúm A, cúm B.

Trong dịp Tết, nhu cầu giao thương, du lịch ngày càng tăng, thời tiết có nhiều khắc nghiệt, biến đổi thất thường. Đây là các tác nhân làm gia tăng bệnh đường hô hấp, đặc biệt ở người già, người có bệnh mạn tính, trẻ em.

Do đó, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương, người dân không quá lo lắng nhưng phải chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đón Tết an toàn.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, bám sát các diễn biến tình hình dịch bệnh. Song song đó, các địa phương cũng cần đánh giá, phân tích, nhận định, dự báo tình hình dịch bệnh để tham mưu các biện pháp ứng phó phù hợp.