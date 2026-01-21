Mối quan hệ giữa Victoria Beckham và nàng dâu trước khi 'tuyệt tình'

Trước khi mâu thuẫn gia đình Beckham bùng nổ, Victoria Beckham và con dâu Nicola Peltz từng nhiều lần thể hiện sự thân thiết trên mạng xã hội.

Theo Daily Mail, trước khi mâu thuẫn trong gia đình Beckham lên đến đỉnh điểm, Victoria Beckham và con dâu Nicola Peltz từng có mối quan hệ khá thân thiết, thể hiện sự gắn bó qua nhiều bài đăng trên mạng xã hội.

Cụ thể, năm 2020, Nicola Peltz chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô cùng mẹ chồng nhảy múa theo ca khúc I Will Survive tại tiệc sinh nhật lần thứ 21 của Brooklyn Beckham. Trong phần chú thích, nữ diễn viên gọi Victoria Beckham là “nữ hoàng”. “Học hỏi từ chính nữ hoàng”, con dâu nhà Beckham viết.

Victoria Beckham và Nicola từng rất thân thiết. Ảnh: @Nicola.

Ở thời điểm đó, Brooklyn Beckham cũng đăng lời cảm ơn gia đình vì đã tổ chức cho anh một bữa tiệc sinh nhật, cho thấy quan hệ giữa các thành viên vẫn đang hòa thuận.

Đến tháng 1/2024, Victoria Beckham tiếp tục thể hiện sự thân thiết với con dâu khi đăng video hai người nắm tay nhau nhảy múa trên bãi biển nhân sinh nhật lần thứ 29 của Nicola Peltz. Trong bài đăng, Victoria viết: “Chúc mừng sinh nhật Nicola… Chúng tôi yêu con rất nhiều. Tình yêu, sự tử tế, tài năng và cả khả năng nhảy múa trên cát với đôi giày đế cao! Người bạn nhảy tuyệt vời nhất và cô con dâu đầy yêu thương”.

Victoria Beckham sau đó tiếp tục chia sẻ lại đoạn video này vào sinh nhật lần thứ 30 của Nicola.

Tuy nhiên, theo The Sun, vợ của Brooklyn Beckham bị phát hiện đã xóa bức ảnh chụp chung với mẹ chồng trên trang cá nhân. Trước đó, cô đã chặn tài khoản mạng xã hội của bố mẹ và các em bên nhà chồng.

Mới nhất, Brooklyn Beckham mới đây công khai đưa ra tuyên bố gây chấn động, cáo buộc cha mẹ “cố gắng phá hoại” cuộc hôn nhân của anh với Nicola Peltz. Trong đó, Brooklyn cho rằng mẹ mình đã “chiếm lấy điệu nhảy đầu tiên” trong lễ cưới và “nhảy múa một cách rất không phù hợp” với anh trước mặt khoảng 500 khách mời.

Theo Brooklyn, sự việc này khiến anh rơi vào trạng thái xấu hổ đến mức vợ chồng anh quyết định làm lễ tái tuyên thệ hôn nhân vào năm ngoái mà không có sự tham dự của gia đình. Anh cũng cho biết bản thân từng chịu sự kiểm soát trong gia đình, nơi hình ảnh công chúng được đặt lên hàng đầu, và chỉ tìm lại được sự bình yên kể từ khi ở bên Nicola Peltz.

Ngoài ra, Brooklyn Beckham còn cáo buộc Victoria Beckham đã hủy việc thiết kế váy cưới cho Nicola vào phút chót. Hiện Victoria Beckham vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các cáo buộc này.