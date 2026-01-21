Không nhận ra 'nữ thần dao kéo đẹp nhất Hàn Quốc'

"Can this love be translated?" nhanh chóng gây sốt toàn cầu, góp phần đưa Go Yoon Jung vươn lên hàng nữ diễn viên nổi bật của truyền hình Hàn Quốc.

Những năm gần đây, K-drama Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, mở rộng sức ảnh hưởng trên quy mô toàn cầu. Netflix trở thành “mảnh đất màu mỡ”, giúp những gương mặt trẻ có cơ hội bứt phá.

Sự thăng tiến nhanh chóng của Go Yoon Jung là một ví dụ điển hình. Từ một người mẫu, chưa học qua những trường lớp diễn xuất, nữ diễn viên nhanh chóng được biết đến rộng rãi nhờ 2 series The school nurse files (2020) và Sweet home (2020, 2023).

Và mới nhất, với Can this love be translated? (2026), Go Yoon Jung đã có bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp. Không chỉ đảm nhận vai chính, dự án còn giúp cô thoát khỏi hình ảnh “mỹ nhân được chú ý nhờ ngoại hình”, phần nào có chỗ đứng trong làn sóng K-drama toàn cầu.

Lý do gây sốt

Can this love be translated? thuộc thể loại hài - lãng mạn, xoay quanh mối quan hệ giữa Joo Ho jin (Kim Seon Ho) - một thông dịch viên đa ngôn ngữ, và Cha Mu Hee (Go Yoon Jung) - nữ diễn viên trẻ bất ngờ nổi tiếng sau một tai nạn trên phim trường.

Trong một chương trình truyền hình thực tế, Ho Jin trở thành phiên dịch cho Mu Hee, đồng hành cùng cô qua nhiều quốc gia, từ Nhật Bản, Canada, Italy rồi trở về Hàn Quốc. Quá trình làm việc chung liên tục bộc lộ những khác biệt của hai nhân vật trong cách ứng xử và thể hiện tình cảm.

Dù vậy, từ những chuyến đi, Ho Jin dần nhận ra những tổn thương bị che giấu sau vẻ ngoài nổi loạn, có phần tích cực thái quá của Mu Hee. Ở chiều ngược lại, thông qua cách lắng nghe và biên tập từng lời nói, Mu Hee cũng hiểu rằng Ho Jin là người hiếm hoi có thể chạm tới con người thật của cô.

Tạo hình của Kim Seon Ho và Go Yoon Jung trong phim.

Bên cạnh chủ đề tình yêu, Can this love be translated? còn mở rộng sang hệ quả của chấn thương tâm lý. Hình tượng nhân cách thứ hai Dora Mi được sử dụng như cách "hình ảnh hóa" nỗi sợ nội tâm của Mu Hee, đồng thời phản ánh những sang chấn tinh thần chưa được giải quyết.

Ngay từ khi ra mắt, Can this love be translated? đã nhận về nhiều phản hồi tích cực, từ cả khán giả truyền hình lẫn giới phê bình.

Một trong những điểm sáng nổi bật của phim nằm ở phần hình ảnh và quay phim. Bối cảnh trải dài qua nhiều quốc gia, từ châu Á đến Âu - Mỹ, được ghi hình công phu, tạo cảm giác “đẹp như mơ”. Việc đan xen khéo léo giữa các tông màu ấm - lạnh, bên cạnh việc tạo ấn tượng thẩm mỹ, còn góp phần phản ánh trạng thái tâm lý của nhân vật. Nhiều trang báo quốc tế cũng dành lời khen, đánh giá đây là một trong những K-drama sở hữu phần hình ảnh ấn tượng nhất trên Netflix.

Bên cạnh đó, phim ghi điểm nhờ khai thác sáng tạo chủ đề “ngôn ngữ của tình yêu”. Công việc của một phiên dịch viên được lồng ghép khéo léo vào mối quan hệ tình cảm, trở thành trục ý nghĩa xuyên suốt câu chuyện. Qua đó, việc “dịch” được mở rộng ý nghĩa, không chỉ dừng ở ngôn từ mà còn là sự thấu hiểu và kết nối cảm xúc.

Những chi tiết Ho Jin chủ động “dịch mềm” lời nói của người khác để tránh gây tổn thương cho Mu Hee hoặc bảo vệ hình ảnh của cô được xem là điểm nhấn tinh tế. Từ các lựa chọn nhỏ ấy, Can this love be translated? gợi mở quan niệm rằng tình yêu không nhất thiết cần những lời nói hoàn hảo, mà nằm ở sự đồng hành, kiên nhẫn để hiểu điều đối phương thực sự muốn bày tỏ.

Tác phẩm khai thác hiệu quả chất liệu hài - lãng mạn với các tình huống được triển khai nhẹ nhàng, duyên dáng, đặt trọng tâm vào tương tác và cảm xúc giữa các nhân vật. Chính cách tiếp cận này giúp bộ phim tạo nên không khí dễ chịu, phù hợp với khán giả ưa chuộng lối kể chuyện thong thả, muốn thưởng thức phong cảnh, không gian và diễn xuất, thay vì bị cuốn vào những cao trào drama dồn dập.

Go Yoon Jung ngày càng tiến bộ

Với việc đã kinh qua nhiều thể loại khác nhau, từ drama, fantasy đến hành động, Go Yoon Jung phần nào chứng minh bản thân là diễn viên có khả năng biến hóa, linh hoạt trong diễn xuất. Nữ diễn viên cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng dự án, và Can this love be translated? tiếp tục đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình diễn xuất của cô.

Go Yoon Jung ngày càng tiến bộ.

Trong phim, Go Yoon Jung vào vai Cha Mu Hee - một diễn viên nổi tiếng với đời sống tâm lý phức tạp, bị chi phối bởi những ám ảnh quá khứ, áp lực từ danh tiếng và trạng thái bất an, dè dặt trước tình yêu.

Với sự linh hoạt trong biểu cảm, Go Yoon Jung khắc họa trọn vẹn hình ảnh một nữ chính lộng lẫy, cũng như làm rõ phần con người cô đơn phía sau ánh hào quang. Nữ diễn viên xử lý các trạng thái cảm xúc khá trơn tru, từ những khoảnh khắc vui vẻ, hồn nhiên đến cảm giác lo âu, cô độc. Những biểu cảm hài hước, ngớ ngẩn còn giúp nhân vật trở nên dễ mến, ngay cả khi lúng túng hoặc tự nghi ngờ chính mình.

Một điểm nhấn khác trong diễn xuất của Go Yoon Jung là chemistry với Kim Seon Ho - yếu tố được xem đã tạo nên sức hút của bộ phim. Sự hòa quyện cảm xúc giữa hai diễn viên, từ thân thiết, lửng lơ đến gắn bó sâu hơn, giúp mối quan hệ trở nên thuyết phục. Cách Go Yoon Jung phản ứng trước những cử chỉ nhỏ của bạn diễn tạo được thiện cảm lớn, khiến khán giả tin vào câu chuyện yêu đương của nhân vật.

Tuy nhiên, điểm hạn chế của bộ phim lại nằm ở cách kịch bản xây dựng tuyến nữ chính. Việc lặp lại các cung bậc cảm xúc theo mô-típ quen thuộc như “bối rối - giận dỗi - hàn gắn” khiến hành trình tâm lý của nhân vật thiếu đột phá, không có không gian để tạo ra những khoảnh khắc xúc động hơn.

Cảnh quay tại Italy của bộ phim.

Ngoài ra, nhịp phim được triển khai khá chậm, đặc biệt ở phần giữa khi câu chuyện bị kéo dài trong cùng một trạng thái cảm xúc, dễ khiến khán giả mất hứng thú. Bên cạnh đó, cách xử lý nhân cách Dora Mi của Mu Hee ở phần cuối phim cũng gây tranh cãi, khi bị đẩy sang hướng khá khiên cưỡng, khiến thông điệp tâm lý trở nên rối và thiếu nhất quán. Yếu tố lãng mạn cũng chưa thực sự bùng nổ, khi mối quan hệ tay ba với nam phụ Hiro không tạo được cao trào hay dấu ấn cảm xúc rõ nét.

Dù vậy, Can this love be translated? vẫn nhận được sự ủng hộ lớn, nhanh chóng vươn lên nhóm nội dung thịnh hành trên Netflix toàn cầu. Trong bối cảnh ít được quảng bá rầm rộ, bộ phim rõ ràng là một cú hit đầy bất ngờ của đầu năm 2026.

Theo số liệu từ FlixPatrol, Can this love be translated? hiện giữ vị trí #1 tại 13 quốc gia và góp mặt trong top 10 của 76 thị trường, dẫn đầu trong số các phim truyền hình Hàn Quốc cùng thời điểm.