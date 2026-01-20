Du Uyên đáp trả

Khi nhận được bình luận cho rằng không biết Du Uyên là ai, ca sĩ lập tức nhắc đến những bản hit như "Bánh mì không" hay "Khó vẽ nụ cười".

Trên tài khoản mạng xã hội với hơn 660.000 lượt theo dõi, Du Uyên chia sẻ clip về sản phẩm âm nhạc mới mang tên Đi đâu cũng được. Ca sĩ cho biết sau hơn 3 năm hoạt động solo, cô đã bỏ túi khá nhiều sản phẩm.

"Cứ chăm chăm nhìn vào thành tích không mà quên rằng đó là cả một hành trình cố gắng nỗ lực của bản thân. 2026 tiếp tục cố gắng", Du Uyên chia sẻ.

Du Uyên thời gian qua theo đuổi hình tượng gợi cảm. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, khán giả chúc mừng nữ ca sĩ. Song bên cạnh đó, cũng có một số phản hồi trái chiều. Khi có tài khoản bình luận "Không có Đạt G chả biết Du Uyên là ai", cô lập tức phản hồi: "Nếu không có Du Uyên thì sẽ không có Bánh mì không hay Khó vẽ nụ cười và những bài hát khác".

Cũng trong bài đăng này, khi một khán giả nhắc lại kỷ niệm biểu diễn của Du Uyên với bạn trai cũ, cô phản hồi: "Không sao. Đã quá lâu để nhắc lại chuyện quá khứ rồi. Cùng nhau nhìn về tương lai nhé".

Du Uyên tên thật là Trần Tường Uyên, sinh năm 1993, đã có nhiều năm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Năm 2019, cô và Đạt G có ca khúc Bánh mì không được yêu thích. Khó vẽ nụ cười cũng đạt hơn 100 triệu view. Gần đây, cô chưa có thêm ca khúc hit.

Du Uyên từng có chuyện tình cảm khá ồn ào với Đạt G. Sau thời gian gắn bó, hai người chia tay rồi nhiều lần "đấu tố" qua lại trên mạng xã hội. Hiện tại, Du Uyên có bạn trai mới, công khai hẹn hò từ 2022.