‘Thần đồng phim võ thuật’ một thời gây tranh cãi

  • Thứ hai, 19/1/2026 20:13 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Thích Tiểu Long vướng nghi vấn lái xe sau khi uống rượu. Vụ việc gây tranh cãi và đang được cơ quan chức năng xác minh.

Theo HK01, Thích Tiểu Long, sao nhí một thời trong các phim võ thuật, mới đây vướng nghi vấn có hành vi lái xe sau khi uống rượu.

Cụ thể, tối 18/1, Thích Tiểu Long cùng bạn bè ăn uống tại một khách sạn ở Bắc Kinh. Khi rời địa điểm, anh được ghi nhận vẫn cầm trên tay một chai rượu Mao Đài chưa uống hết và có hai người bạn nữ đi cùng. Sau đó, nam diễn viên chủ động gọi dịch vụ lái xe hộ đưa các bạn về nhà, rồi tiếp tục chở anh về nơi ở.

Tuy nhiên, đoạn video do giới săn tin công bố cho thấy khi xe đến gần khu dân cư đang sinh sống, anh yêu cầu tài xế thay xuống xe sớm và tự mình cầm lái tiến vào khu nhà. Chi tiết này làm dấy lên nghi vấn nam diễn viên vi phạm quy định về lái xe sau khi uống rượu.

Sau khi hình ảnh lan truyền, chủ đề nhanh chóng gây tranh cãi lớn, trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Bản thân Thích Tiểu Long và ê-kíp quản lý cũng chưa đưa ra phản hồi trước truyền thông.

Thich Tieu Long anh 1

Hình ảnh Thích Tiểu Long thời điểm hiện tại. Ảnh: HK01.

Thích Tiểu Long sinh năm 1988, bắt đầu học võ từ rất sớm tại Thiếu Lâm Tự và nhanh chóng gây chú ý với khả năng võ thuật vượt trội. Đầu thập niên 1990, Thích Tiểu Long bước chân vào làng giải trí và sớm trở thành một trong những sao nhí nổi tiếng nhất châu Á.

Năm 1994, anh tạo tiếng vang lớn khi đóng chính trong phim điện ảnh Tân Ô Long Viện, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả. Hình ảnh cậu bé tiểu hòa thượng lanh lợi, võ nghệ cao cường đã đưa tên tuổi anh phủ sóng rộng khắp thị trường Hoa ngữ trong nhiều năm.

Những năm gần đây, Thích Tiểu Long hoạt động nghệ thuật chọn lọc hơn, thỉnh thoảng xuất hiện trong các dự án phim truyền hình, điện ảnh và tham gia công việc chỉ đạo võ thuật. Anh được đánh giá là một trong số ít sao nhí võ thuật vẫn duy trì được hoạt động lâu dài trong ngành giải trí Trung Quốc.

Về đời sống cá nhân, Thích Tiểu Long vốn khá kín tiếng. Sau thời kỳ nổi tiếng sớm, anh từng rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung học tập và hoàn thiện bản thân, trước khi quay lại với diễn xuất ở giai đoạn trưởng thành.

